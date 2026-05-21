La muerte de “Pashacito”, un gato de 10 años, generó conmoción en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela y derivó en una investigación judicial que ya tiene a tres sospechosos identificados.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo sobre calle Alemania, casi esquina Dessy. Según denunció la familia del animal, tres jóvenes interceptaron al gato mientras estaba sobre un paredón y comenzaron a agredirlo violentamente. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

La dueña explicó que el animal tenía cáncer de piel y que habitualmente intentaban evitar que saliera de la vivienda. Sin embargo, esa noche logró escapar y terminó siendo víctima del ataque.

Según el relato difundido por la familia en redes sociales, el nivel de violencia fue extremo. Aseguraron que el gato sufrió fracturas, golpes con objetos y pisotones. Además, señalaron que cuando intentó huir herido, volvió a ser atacado.

La necropsia realizada posteriormente en La Plata confirmó la gravedad de las lesiones. El informe pericial determinó fracturas craneales y corporales, hemorragias y destrucción de masa encefálica. Los especialistas concluyeron que el animal murió a causa de un “paro cardiorespiratorio traumático provocado por politraumatismos”.

La causa es impulsada por la abogada Marcela Loyola, quien presentó las imágenes obtenidas por el Centro de Operaciones Municipal y solicitó la imputación de los sospechosos por maltrato animal.

De acuerdo a la investigación, la UFI N°2 de Florencio Varela y personal de la DDI realizaron allanamientos en distintos domicilios, donde secuestraron elementos que podrían resultar relevantes para la causa. Los tres jóvenes fueron identificados y, según se informó, todos son mayores de edad.

Mientras avanza el expediente judicial, la familia de Pashacito manifestó temor debido a que los acusados serían conocidos dentro del barrio. Según la legislación vigente, las penas por maltrato animal pueden ir desde 15 días hasta un año de prisión, aunque podrían agravarse si existen antecedentes.