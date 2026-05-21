El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa de Pablo Ferrara Raisberg, ex representante argentino ante el Consejo Federal Pesquero, en una medida que volvió a poner el foco sobre posibles vínculos entre funcionarios y actividades relacionadas con la pesca ilegal en la región.

Ferrara había sido designado durante la gestión de la ex canciller Diana Mondino y permaneció en funciones hasta marzo de 2024. Su nombramiento ya había generado cuestionamientos políticos dentro del Gobierno nacional debido a su participación en un área considerada estratégica para el control y seguimiento de la actividad pesquera.

Según trascendió en medios nacionales y fuentes citadas por Agencia Noticias Argentinas, autoridades estadounidenses detectaron presuntas conexiones del ex funcionario con intereses vinculados a embarcaciones chinas acusadas de operar de manera irregular.

La administración del presidente Donald Trump indicó que la decisión busca "proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales", en un contexto donde la actividad pesquera ilegal continúa siendo una preocupación internacional.

Además, la medida generó repercusiones en sectores diplomáticos y volvió a instalar el debate sobre el impacto de la presencia de flotas extranjeras y los controles sobre los recursos marítimos en la región.