La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo en Rosario a Maximiliano Andrés Romero, de 26 años, en el marco de una investigación por asociación ilícita y microtráfico.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Complejas II luego de distintas tareas investigativas que permitieron ubicar al sospechoso en la zona de calle Razzori al 4100, en barrio Nuevo Alberdi.

Según la investigación judicial, Romero estaría vinculado a una organización criminal presuntamente liderada por su hermano, Hernán “Lichi” Romero, señalado por actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes en distintos sectores de Rosario, entre ellos barrio Municipal, Nuevo Alberdi y Zona Cero.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores realizaron un seguimiento controlado mientras el sospechoso circulaba en un automóvil Fiat Uno. La persecución se extendió por unas 20 cuadras y finalizó frente a una vivienda de la zona.

Durante la fuga, los agentes indicaron que el joven arrojó dos teléfonos celulares y una ganzúa metálica, elementos que posteriormente fueron recuperados y secuestrados por el personal policial.

Además, durante el procedimiento se incautó el vehículo en el que se movilizaba, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación se inició en septiembre de 2025 a partir de intervenciones telefónicas y derivó en diversos allanamientos, secuestro de armas de fuego, material estupefaciente y otras detenciones vinculadas con la organización investigada.

La causa está a cargo de los fiscales Ignacio Hueso y Brenda De Biassi, integrantes de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.