Fuga de gas en una vivienda de Venado Tuerto

Venado Tuerto: controlaron una fuga de gas en una vivienda

Bomberos Voluntarios intervinieron este lunes por la pérdida de una garrafa de 10 kilos en una casa de calle Runciman. La situación fue contenida sin personas heridas.

Una situación de preocupación se registró este lunes por la tarde en una vivienda ubicada en calle Runciman al 600, en la ciudad de Venado Tuerto, donde se produjo una fuga de gas proveniente de una garrafa.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:06, cuando personal de Bomberos Voluntarios fue convocado de urgencia al domicilio tras detectarse una pérdida de gas en el interior de la propiedad.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de una garrafa de 10 kilos que presentaba una fuga. Según indicaron, los propios moradores lograron sacar el envase hacia el patio de la vivienda antes de la llegada de la dotación, con el objetivo de reducir riesgos dentro de la casa.

En este marco, el personal especializado colocó la garrafa dentro de un recipiente con agua para liberar el contenido restante de manera controlada y segura. Además, realizaron tareas de ventilación natural en los distintos ambientes para evitar acumulación de gas.

Del operativo también participó personal de tránsito. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.