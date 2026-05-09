Acusan a una mujer por la muerte de sus gemelos en Virginia

Acusan a una mujer por la muerte de sus gemelos

La Policía de Richmond investiga la muerte de dos nenes de 17 meses ocurrida en un departamento de Virginia. La madre de los chicos fue detenida y enfrenta cargos por homicidio.

Una mujer de 21 años fue acusada de matar a sus hijos gemelos de 17 meses en un departamento de Virginia, en Estados Unidos. El caso ocurrió el pasado 17 de abril, aunque tomó mayor repercusión en las últimas horas tras la detención de la madre, identificada como Amaya Dixon.

Según informaron medios locales, efectivos de la Policía de Richmond acudieron aquella noche a una vivienda luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre dos menores heridos.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los niños con aparentes lesiones por ahogamiento mientras estaban en una bañera. Los gemelos fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Richmond, que trabaja para reconstruir lo sucedido dentro del departamento.

En este marco, trascendió además que la mujer tenía antecedentes penales. Registros judiciales citados por medios estadounidenses indican que en diciembre de 2025 había sido acusada por delitos vinculados a fraude, robo de tarjetas de crédito y recepción ilegal de bienes y servicios.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La Policía continúa recabando testimonios y pruebas para avanzar con la causa.