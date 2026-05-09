Una beba de tres meses murió en la localidad misionera de El Soberbio luego de que una rama de gran tamaño cayera sobre su vivienda durante el fuerte temporal que afectó a la provincia.

La víctima fue identificada como Yenifer Milagros Batista. Según informaron medios locales, la niña se encontraba dentro de la casa junto a su madre, de 18 años, cuando una rama de un árbol seco se desprendió a causa de los intensos vientos y golpeó la estructura de la vivienda.

Como consecuencia del impacto, la beba sufrió un traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo. Fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, pero los médicos constataron que había fallecido antes de llegar al centro de salud.

El hecho ocurrió en medio de las fuertes tormentas registradas durante la noche del jueves en distintos puntos de Misiones. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla para gran parte del centro-sur provincial debido a las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el temporal estuvo acompañado por ráfagas intensas de viento y abundante caída de agua. En varias localidades el mal tiempo comenzó a sentirse desde horas de la tarde y se intensificó durante la noche.

Las autoridades locales trabajaban este viernes en la asistencia de vecinos afectados por el temporal y en el relevamiento de daños provocados por las tormentas.