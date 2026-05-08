En una entrevista realizada por Oscar Andrés Canavese en los estudios de Sonic TV, el secretario general de ATM Venado Tuerto, Juan Arigoni, y la flamante secretaria adjunta, Lorena Gómez, hablaron sobre la nueva etapa sindical, la representación femenina dentro del gremio y la situación actual de los trabajadores municipales y comunales del sur santafesino.

Uno de los anuncios centrales de la charla fue la incorporación de Lorena Gómez como secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores Municipales, un hecho histórico para la institución.

“Es la primera vez en la historia del sindicalismo en Venado Tuerto que una mujer ocupa el cargo de secretaria adjunta”, destacó Arigoni durante la entrevista.

Por su parte, Gómez reconoció que asumir el desafío implicó enfrentar ciertos temores dentro de un ámbito históricamente masculino, aunque aseguró sentirse respaldada por el equipo gremial y por los trabajadores de toda la región.

“Tenía muchísimo miedo, pero fue todo lo contrario. Hoy me reconocen, me abrazan y me felicitan”, expresó.

Durante la entrevista, Arigoni también se refirió a su nuevo rol provincial dentro de FESTRAM, donde actualmente ocupa la Secretaría Gremial del Interior de Santa Fe, representando a trabajadores municipales de distintos puntos de la provincia. Según explicó, esa responsabilidad obligó a reorganizar tareas dentro del sindicato local y darle mayor protagonismo a Gómez y al equipo de trabajo.

En otro tramo de la nota, ambos dirigentes analizaron la situación económica y laboral de los empleados municipales. Coincidieron en que la principal preocupación hoy pasa por conservar el empleo y afrontar la pérdida del poder adquisitivo.

“Hay trabajadores que te dicen que no pueden comprarle un yogur a sus hijos”, sostuvo Arigoni al describir la realidad que atraviesan muchas familias.

Además, cuestionó la precarización laboral en algunas comunas y mencionó el conflicto que atraviesan trabajadoras de Piñero, donde —según denunció— se intentó pasar personal contratado y de planta permanente al régimen de monotributo.

Otro de los puntos destacados fue el anuncio de una nueva oficina de primera escucha para consumos problemáticos en la sede sindical de Venado Tuerto. El espacio contará con acompañamiento terapéutico y estará destinado tanto a trabajadores como a sus familias.

La entrevista también dejó definiciones sobre la necesidad de fortalecer la presencia gremial en las localidades más pequeñas del departamento General López y continuar recorriendo comunas y municipios de la región.