Manaos deberá pagar más de $800 millones

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una condena millonaria contra Refres Now S.A., fabricante de la gaseosa Manaos, en el marco de un juicio por despido iniciado por un exdistribuidor.

El máximo tribunal provincial revisó el fallo dictado por la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael y, si bien redujo el monto original —que rondaba los 1.500 millones de pesos— ratificó la existencia de una relación de dependencia no debidamente registrada entre 2013 y 2022.

Según consta en el expediente, el trabajador se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa. La Justicia entendió que, pese a la modalidad adoptada, existió un vínculo laboral encubierto, lo que derivó en una condena por despido incausado.

Con la nueva liquidación, la empresa deberá abonar $223.419.076,66 en concepto de capital y $584.257.217,06 en intereses calculados al 11 de abril de 2025. El total asciende a $807.676.293,72, suma que continuará generando intereses hasta el momento del pago efectivo.

No obstante, la Corte introdujo modificaciones técnicas. En particular, rechazó el rubro vinculado al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo —referido a la entrega de certificados laborales— que representaba más de 34 millones de pesos. Para esos ítems desestimados, dispuso aplicar la tasa prevista en la Ley 9041.

El fallo adquiere relevancia por la magnitud económica de la condena y por el contexto actual de debate sobre la reforma laboral en el país. Aun con los ajustes en la liquidación, el tribunal sostuvo la responsabilidad de la firma en el distracto laboral y dejó firme la obligación indemnizatoria.