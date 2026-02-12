San Juan: crece el trabajo sexual masculino

En San Juan, el trabajo sexual masculino muestra un crecimiento sostenido desde 2023. Si bien históricamente hubo hombres vinculados a la actividad, en la provincia eran pocos. Sin embargo, en los últimos años se observa una mayor presencia, impulsada principalmente por la situación económica.

De acuerdo con referentes del sector, muchos hombres encuentran en esta actividad una salida laboral o un ingreso complementario. Además, se trata de un mercado que, según describen, mantiene un perfil más discreto, especialmente cuando la clientela está conformada por mujeres.

Desde AMMAR San Juan (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), su referente Mariana Castro indicó que, según el último relevamiento realizado por la organización, alrededor de 70 hombres ejercen el trabajo sexual en la provincia. En su mayoría, se trata de jóvenes que se incorporaron recientemente.

Castro sostuvo además que el mercado masculino resulta actualmente más rentable que el femenino, en un contexto donde la demanda general del trabajo sexual atraviesa una caída en la provincia. “Tres de cada diez mujeres prefieren pagar que buscarse un amante”, afirmó la dirigente, al explicar el crecimiento del sector orientado a clientas mujeres.

En cuanto a la oferta, las propuestas son variadas y se difunden principalmente a través de páginas web especializadas. Los perfiles van desde jóvenes de 18 años hasta mayores de 40, con servicios que incluyen acompañamiento, espectáculos, masajes y modalidades virtuales, entre otros.

Las tarifas dependen del tipo de servicio y del acuerdo con cada cliente. Según trascendió, algunos pueden alcanzar valores de hasta $200.000 por encuentro.

El fenómeno, que comenzó a notarse con mayor fuerza en los últimos dos años, refleja un cambio en la dinámica del mercado local y abre un nuevo debate sobre las condiciones laborales y la regulación de la actividad en la provincia.