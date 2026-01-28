River Plate arrancó el Torneo Apertura con una victoria importante como visitante frente a Barracas Central, pero ahora afronta un desafío diferente: volver a hacerse fuerte en casa. Este miércoles 28 de enero, desde las 20, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, en lo que será su estreno como local en 2026.

Más allá del buen comienzo fuera de Núñez, el foco está puesto en una cuenta pendiente que se arrastra desde el segundo semestre del año pasado. River acumula cinco meses sin ganar en el Monumental, una racha poco habitual para su historia y que genera inquietud en los hinchas.

La última victoria en casa se remonta al 31 de agosto de 2025, cuando venció 2-0 a San Martín de San Juan por el Clausura. Desde entonces, el equipo disputó cuatro partidos como local y sufrió derrotas en todos ellos, una seguidilla que contrasta con el peso y la mística del escenario.

En ese mismo período, River apenas logró dos triunfos más en el semestre —ante Platense y Godoy Cruz— y una clasificación por penales frente a Libertad, luego del empate en los 90 minutos. Algunas caídas, como las registradas ante Sarmiento y Deportivo Riestra, dejaron una marca profunda en el ánimo del público, al tratarse de rivales de menor jerarquía.

En este contexto, el duelo ante Gimnasia aparece como una oportunidad clave. No solo para sumar de a tres, sino también para dejar atrás una racha incómoda y recuperar confianza y autoridad en casa. El Monumental espera una respuesta.