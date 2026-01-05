El Gobierno nacional redobla sus esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, y apuesta a la presión internacional de Estados Unidos como vía clave para destrabar su situación.

En este marco, en la Casa Rosada consideran que el nuevo escenario abierto tras la captura de Nicolás Maduro podría acelerar negociaciones que incluyan la liberación de presos políticos y de ciudadanos extranjeros. Según trascendió, existen contactos directos con la administración de Donald Trump para avanzar en ese sentido.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre el paradero de Gallo, quien continúa señalado como detenido en el centro penitenciario El Rodeo I. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que las gestiones se intensificaron en las últimas horas y que se mantienen canales abiertos con Washington.

Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno agotará todas las instancias necesarias para que Gallo y el ciudadano argentino Germán Giuliani puedan regresar al país. La funcionaria también confirmó que se comunicó con la familia del gendarme para transmitirles el estado de las gestiones.

En el Ejecutivo remarcan el respaldo “incondicional” a Estados Unidos en este proceso y confían en que la presión diplomática internacional permita avanzar en una salida concreta para el gendarme argentino.