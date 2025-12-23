Alerta preventiva por posible cocaína adulterada en La Pampa
La advertencia sanitaria surge tras dos muertes y un caso grave registrados en Neuquén, presuntamente vinculados al consumo de cocaína adulterada.
El adolescente tenía 17 años y falleció tras permanecer internado con un cuadro de apendicitis que no fue diagnosticado a tiempo. La causa avanza por presunta mala praxis.Sociedad23/12/2025SOFIA ZANOTTI
Cuatro médicos fueron imputados en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, en el marco de una investigación por la muerte de un menor de 17 años ocurrida en el Hospital Juan Domingo Perón.
Según se desprende de la causa judicial, el joven falleció el pasado 20 de octubre luego de sufrir una falla multiorgánica asociada a un shock séptico, tras haber permanecido internado casi dos días con un cuadro de apendicitis aguda que no habría sido diagnosticado ni tratado de manera oportuna.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó de forma provisoria a los cuatro profesionales como coautores del delito de homicidio culposo, mientras continúa la recolección de pruebas y pericias médicas.
De acuerdo a la investigación, la primera atención médica se produjo el 18 de octubre, cuando el adolescente fue diagnosticado con gastroenteritis. En esa oportunidad, fue medicado y dado de alta, sin que quedara constancia de su evolución clínica en la historia médica.
Horas más tarde, el cuadro se agravó y el joven regresó al hospital con dolor persistente, vómitos y distensión abdominal. Permaneció más de nueve horas en observación hasta que se decidió su intervención quirúrgica.
Sin embargo, siempre según la acusación, la cirugía fue indicada sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos. Durante la inducción anestésica, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la operación y trasladarlo a terapia intensiva, donde finalmente falleció pese a los intentos de reanimación.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
La advertencia sanitaria surge tras dos muertes y un caso grave registrados en Neuquén, presuntamente vinculados al consumo de cocaína adulterada.
El nene de 8 años había expresado en la escuela que sentía miedo en su casa. Su mamá denuncia negligencia del colegio tras el crimen cometido por el padre.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de Arrufó. Uno de los conductores logró salir con vida.
El empresario recibió 6 años y medio de prisión por explotar a una mujer y facilitar la prostitución de otras 15. Un policía federal también fue condenado.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. La revancha se jugará en La Paternal.
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.