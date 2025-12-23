Cuatro médicos fueron imputados en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, en el marco de una investigación por la muerte de un menor de 17 años ocurrida en el Hospital Juan Domingo Perón.

Según se desprende de la causa judicial, el joven falleció el pasado 20 de octubre luego de sufrir una falla multiorgánica asociada a un shock séptico, tras haber permanecido internado casi dos días con un cuadro de apendicitis aguda que no habría sido diagnosticado ni tratado de manera oportuna.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó de forma provisoria a los cuatro profesionales como coautores del delito de homicidio culposo, mientras continúa la recolección de pruebas y pericias médicas.

De acuerdo a la investigación, la primera atención médica se produjo el 18 de octubre, cuando el adolescente fue diagnosticado con gastroenteritis. En esa oportunidad, fue medicado y dado de alta, sin que quedara constancia de su evolución clínica en la historia médica.

Horas más tarde, el cuadro se agravó y el joven regresó al hospital con dolor persistente, vómitos y distensión abdominal. Permaneció más de nueve horas en observación hasta que se decidió su intervención quirúrgica.

Sin embargo, siempre según la acusación, la cirugía fue indicada sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos. Durante la inducción anestésica, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la operación y trasladarlo a terapia intensiva, donde finalmente falleció pese a los intentos de reanimación.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.