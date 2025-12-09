El ministro de Economía, Luis Caputo, renovó este martes sus cuestionamientos hacia gobernadores e intendentes que aplicaron incrementos impositivos para enfrentar déficits locales. Durante un evento de la Fundación IEB, el funcionario sostuvo que muchas administraciones “financian desequilibrios con suba de impuestos, tasas y deuda”.

En contraste, destacó las medidas del Gobierno nacional orientadas a reducir la carga tributaria y avanzar en el equilibrio fiscal. Según indicó, el Ejecutivo apuesta a que la presión social impulse cambios en los modelos provinciales y municipales.

En ese marco, Caputo volvió a criticar al intendente de Pilar, Federico Achával, quien implementó una tasa del 2% sobre las compras realizadas en el distrito. “Es un absoluto irresponsable y está bien que se haya armado el revuelo, porque ahí está el costo argentino”, afirmó.

Además, el ministro reiteró que la acumulación de reservas se hará de manera “ordenada y vinculada a un aumento genuino de la demanda de pesos”, y proyectó un rango de entre USD 7.000 y USD 21.000 millones. También confirmó la continuidad del esquema de bandas cambiarias consensuado con el FMI, al señalar que “es muy difícil pretender flotar en un país con tanta volatilidad política”.

Caputo reconoció que la Argentina enfrenta un problema de credibilidad y sostuvo que el riesgo país “debería estar en 300 puntos básicos”, aunque aclaró que recuperar la confianza “lleva tiempo”.

Al referirse al cepo a empresas, dijo que la intención oficial es avanzar en la flexibilización de las restricciones “sin apuros”, y remarcó que hoy mantiene una relación fluida con los gobernadores, aunque “saben que es difícil sacarle recursos”.

Finalmente, aseguró que el paquete de leyes enviadas por el Ejecutivo “marca el rumbo que el Gobierno quiere seguir” y que el resultado de las últimas elecciones “revalidó socialmente este camino”. Sobre las proyecciones de inflación para 2026, adelantó que el Gobierno trabaja con un promedio del 17% anual y un cierre de 10,1%, con la expectativa de converger gradualmente hacia niveles internacionales.