Un apostador de la ciudad santafesina de Reconquista se convirtió este domingo en el ganador del premio individual más alto en la historia del Quini 6. Su jugada acertó la modalidad Revancha y se llevó una cifra inédita: $8.844.372.126.

El sorteo dejó como números de la suerte al 05, 15, 25, 33, 40 y 45, combinación que permitió que la boleta santafesina se quedara con el millonario pozo acumulado. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el ticket fue validado en un local de Reconquista, aunque no trascendió la identidad del ganador.

Se trata de un récord absoluto para un solo apostador dentro del tradicional juego, que este año viene registrando pozos extraordinarios por la alta participación y acumulación.

Por otro lado, la Lotería anunció que el próximo sorteo será el miércoles 10, a las 21.15, y tendrá un pozo estimado de $8.000 millones, generando nuevamente expectativa entre los jugadores.