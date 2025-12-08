Detuvieron en Córdoba al hombre acusado de agredir a su pareja y lastimar a su bebé
El hombre estuvo prófugo varias horas tras un violento episodio en Villa Urquiza. El bebé, de seis meses, sufrió una fractura y fue trasladado al Hospital de Niños.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.Sociedad08/12/2025LORENA ACOSTA
Un apostador de la ciudad santafesina de Reconquista se convirtió este domingo en el ganador del premio individual más alto en la historia del Quini 6. Su jugada acertó la modalidad Revancha y se llevó una cifra inédita: $8.844.372.126.
El sorteo dejó como números de la suerte al 05, 15, 25, 33, 40 y 45, combinación que permitió que la boleta santafesina se quedara con el millonario pozo acumulado. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el ticket fue validado en un local de Reconquista, aunque no trascendió la identidad del ganador.
Se trata de un récord absoluto para un solo apostador dentro del tradicional juego, que este año viene registrando pozos extraordinarios por la alta participación y acumulación.
Por otro lado, la Lotería anunció que el próximo sorteo será el miércoles 10, a las 21.15, y tendrá un pozo estimado de $8.000 millones, generando nuevamente expectativa entre los jugadores.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso 120 días de prisión preventiva para dos ciudadanos bolivianos sorprendidos transportando cocaína ingerida, tras un control de Gendarmería en la Ruta 34.
Un megaoperativo rural permitió desbaratar una maniobra de faena clandestina. Hallaron armas, carne vacuna y plantas de marihuana en tres viviendas.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El juez federal Aurelio Cuello Murua ordenó 120 días de prisión preventiva para el conductor detenido en la RN34 con 105 kilos de cocaína en una Jeep Cherokee.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
Un monitoreo nacional ubicó a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de animales atropellados. Las zonas más críticas, las especies afectadas y las medidas para reducir el impacto.
El anfibio fue identificado en las montañas de Guangdong y presenta particularidades físicas y reproductivas que no se habían registrado en otros sapos cornudos de la región.
El Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Además, el Presidente analiza viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible “Que de la mano, de Colapinto…”.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.