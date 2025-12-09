La clase media recurre a ahorros y deuda para sostener gastos
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
La Superintendencia de Seguros autorizó a las compañías a utilizar títulos públicos propios como garantía en operaciones de caución en dólares, con límites y nuevas exigencias de transparencia.Economía09/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) autorizó a las aseguradoras y reaseguradoras a operar cauciones bursátiles en moneda extranjera utilizando títulos públicos de sus propias carteras. La medida quedó oficializada a través de la resolución 668/2025 y fue confirmada por fuentes del organismo regulador.
Según la normativa, estos instrumentos podrán emplearse como garantía dentro del mercado de capitales, aunque el producido de las operaciones estará destinado exclusivamente a la suscripción primaria de bonos soberanos en dólares emitidos por el Estado Nacional.
Además, la SSN estableció que el total afectado a este tipo de cauciones no podrá superar el 20% del valor de la cartera de títulos elegibles de cada entidad, con el fin de limitar la exposición y asegurar que la mayor parte de las inversiones continúe respaldando los compromisos asumidos con los asegurados.
Los bonos soberanos suscriptos mediante estos fondos también serán computables para cumplir con los capitales mínimos y la cobertura de compromisos exigida por el artículo 35 de la Ley 20.091, reforzando la solvencia del sistema asegurador.
En este marco, el organismo dispuso que las compañías deberán identificar en las notas de sus estados contables los títulos afectados a cauciones y el pasivo asociado, detallando especie, valor nominal y condiciones. Con esta obligación, la SSN busca mejorar la transparencia sobre la exposición en este tipo de operaciones. La norma fue firmada por el superintendente Guillermo Plate.
