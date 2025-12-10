Bomberos Voluntarios de Villa Cañás intervinieron este martes en un operativo de rescate de tres cachorros que habían caído dentro de un pozo ciego abandonado ubicado en calle 42, entre 53 y 55.

Según informaron desde el cuerpo activo, la Unidad Nº 2 se movilizó con una dotación para trabajar en el lugar. Debido a la estructura del pozo, fue necesario utilizar una amoladora para cortar una tapa de chapón y así permitir el acceso al interior.

Una vez abierto el ingreso, los bomberos lograron retirar a los tres animales en condiciones seguras y sin riesgos adicionales.

Desde la institución destacaron la rápida respuesta del personal y recordaron la importancia de mantener cerrados y señalizados los pozos en desuso para evitar accidentes.