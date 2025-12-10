Bomberos rescataron a tres cachorros de un pozo ciego

El hecho ocurrió en calle 42, donde una dotación debió cortar una tapa metálica para acceder al pozo y retirar a los animales con seguridad.

Villa Cañás10/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
549951401_25085792674362360_6995128997990568055_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_si

Bomberos Voluntarios de Villa Cañás intervinieron este martes en un operativo de rescate de tres cachorros que habían caído dentro de un pozo ciego abandonado ubicado en calle 42, entre 53 y 55.

Según informaron desde el cuerpo activo, la Unidad Nº 2 se movilizó con una dotación para trabajar en el lugar. Debido a la estructura del pozo, fue necesario utilizar una amoladora para cortar una tapa de chapón y así permitir el acceso al interior.

Una vez abierto el ingreso, los bomberos lograron retirar a los tres animales en condiciones seguras y sin riesgos adicionales.

Desde la institución destacaron la rápida respuesta del personal y recordaron la importancia de mantener cerrados y señalizados los pozos en desuso para evitar accidentes.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias