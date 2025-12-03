Tensión en Palmeiras: el Flaco López podría dejar el club
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
Deportes03/12/2025
El miércoles llega cargado de actividad para los fanáticos del fútbol, con una agenda variada que incluye competencias europeas y un plato fuerte en el ámbito local. En Argentina, Boca y Gimnasia disputarán la final del Torneo de Reserva, duelo que consagrará al nuevo campeón de la Copa Proyección tras un semestre de competencia.
En el panorama internacional, La Liga adelantará el cruce entre Athletic Bilbao y Real Madrid debido a los compromisos de ambos clubes en la próxima Supercopa de España. El equipo merengue, con Kylian Mbappé como figura, buscará sostener su buen andar.
Por otro lado, la Premier League ofrecerá varios encuentros atractivos, entre ellos Arsenal vs. Brentford, Leeds vs. Chelsea y Liverpool vs. Sunderland, todos con presencia de jugadores argentinos.
La jornada también incluirá acción en la Copa Italia, donde el Inter de Lautaro Martínez recibirá al Venezia, y en la Copa de Alemania, que continúa con los octavos de final.
A continuación, la programación completa de este miércoles 3 de diciembre, con horarios y canales para ver cada partido en vivo.
Partidos de hoy – Miércoles 3 de diciembre
Torneo de Reserva
19:30 – Boca vs. Gimnasia | LPF Play – TNT Sports
Liga de España
15:00 – Athletic Bilbao vs. Real Madrid | ESPN – Disney+ Premium
Premier League
16:30 – Arsenal vs. Brentford | ESPN 2 – Disney+ Premium
16:30 – Wolverhampton vs. Nottingham Forest | ESPN – Disney+ Premium
16:30 – Brighton vs. Aston Villa | Disney+ Premium
16:30 – Burnley vs. Crystal Palace | Disney+ Premium
17:15 – Leeds vs. Chelsea | ESPN – Disney+ Premium
17:15 – Liverpool vs. Sunderland | Disney+ Premium
Copa de Italia
11:00 – Atalanta vs. Genoa (Octavos) | DSports+ / DGO
14:00 – Napoli vs. Cagliari (Octavos) | DSports+ / DGO
17:00 – Inter vs. Venezia (Octavos) | DSports / DGO
Copa de Alemania
14:00 – Bochum vs. Stuttgart (Octavos) | Disney+ Premium
16:45 – Union Berlin vs. Bayern Munich (Octavos) | ESPN – Disney+ Premium
