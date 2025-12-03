El miércoles llega cargado de actividad para los fanáticos del fútbol, con una agenda variada que incluye competencias europeas y un plato fuerte en el ámbito local. En Argentina, Boca y Gimnasia disputarán la final del Torneo de Reserva, duelo que consagrará al nuevo campeón de la Copa Proyección tras un semestre de competencia.

En el panorama internacional, La Liga adelantará el cruce entre Athletic Bilbao y Real Madrid debido a los compromisos de ambos clubes en la próxima Supercopa de España. El equipo merengue, con Kylian Mbappé como figura, buscará sostener su buen andar.

Por otro lado, la Premier League ofrecerá varios encuentros atractivos, entre ellos Arsenal vs. Brentford, Leeds vs. Chelsea y Liverpool vs. Sunderland, todos con presencia de jugadores argentinos.

La jornada también incluirá acción en la Copa Italia, donde el Inter de Lautaro Martínez recibirá al Venezia, y en la Copa de Alemania, que continúa con los octavos de final.

A continuación, la programación completa de este miércoles 3 de diciembre, con horarios y canales para ver cada partido en vivo.

Partidos de hoy – Miércoles 3 de diciembre

Torneo de Reserva

19:30 – Boca vs. Gimnasia | LPF Play – TNT Sports



Liga de España

15:00 – Athletic Bilbao vs. Real Madrid | ESPN – Disney+ Premium

Premier League

16:30 – Arsenal vs. Brentford | ESPN 2 – Disney+ Premium

16:30 – Wolverhampton vs. Nottingham Forest | ESPN – Disney+ Premium

16:30 – Brighton vs. Aston Villa | Disney+ Premium

16:30 – Burnley vs. Crystal Palace | Disney+ Premium

17:15 – Leeds vs. Chelsea | ESPN – Disney+ Premium

17:15 – Liverpool vs. Sunderland | Disney+ Premium

Copa de Italia

11:00 – Atalanta vs. Genoa (Octavos) | DSports+ / DGO

14:00 – Napoli vs. Cagliari (Octavos) | DSports+ / DGO

17:00 – Inter vs. Venezia (Octavos) | DSports / DGO

Copa de Alemania

14:00 – Bochum vs. Stuttgart (Octavos) | Disney+ Premium

16:45 – Union Berlin vs. Bayern Munich (Octavos) | ESPN – Disney+ Premium





