Racing busca reemplazo para Sosa pensando en el plan de Boca

Partidos de hoy: qué ver este miércoles 3 de diciembre
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
El capitán no estará en la semifinal y Costas analiza variantes para cubrir su ausencia. Zuculini, Forneris y Pardo son las opciones que evalúa según el esquema y el juego aéreo del Xeneize.Deportes03/12/2025GASTON PAROLA
Racing afrontará el clásico con una baja clave: Santiago Sosa, expulsado ante Tigre, no podrá jugar la semifinal frente a Boca por el Clausura 2025. La ausencia del capitán obliga a Gustavo Costas a definir en estos días quién será su reemplazante en un partido de alta tensión.
Sosa, referente del plantel y pieza central en el crecimiento futbolístico de las últimas fechas, venía cumpliendo un rol más definido en la mitad de la cancha tras dejar atrás su doble función de líbero-mediocampista. Su salida obliga a recalcular.
El técnico tiene tres caminos posibles. El primero es Bruno Zuculini, la opción más experimentada para este tipo de partidos. Sin embargo, sigue en recuperación de una lesión muscular y su falta de minutos ante River y Tigre genera dudas sobre su disponibilidad plena.
La segunda alternativa es Alan Forneris, quien sumó rodaje por las ausencias de Sosa y Nardoni. El ex Colón ofrece un perfil más posicional y similar al del capitán, por lo que aparece como una variante natural si Costas mantiene el 4-3-3.
La tercera posibilidad implica modificar el sistema: Franco Pardo ingresaría como marcador central para volver a una línea de tres. El defensor, que regresó tras un desgarro, puede aportar solidez ante un Boca que suele jugar con doble 9. Además, su presencia fortalece el juego aéreo, un aspecto clave teniendo en cuenta que el Xeneize potencia la pelota parada desde la llegada de Leandro Paredes.
Racing pierde a uno de sus mejores cabeceadores con la ausencia de Sosa, y ese detalle podría inclinar la balanza a favor de Pardo según el plan de partido que imagine Costas para el domingo en La Bombonera.
