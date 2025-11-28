Liverpool atraviesa una fuerte crisis y Curtis Jones fue tajante: “Estamos en la mierda”

Liverpool atraviesa un período crítico que encendió todas las alarmas. La derrota por 4-1 ante PSV por la Champions League profundizó una racha negativa que ya suma nueve caídas en los últimos doce compromisos. En este contexto, Curtis Jones fue contundente al analizar el presente del equipo: “A día de hoy, estamos en la mierda”, declaró sin rodeos.

El mediocampista de 24 años, surgido de la cantera del club y confeso hincha, expresó su desconcierto por el bajo nivel colectivo. “No tengo palabras. Juego para el club que amo y nunca había visto algo así. Es simplemente inaceptable”, afirmó en declaraciones a RTE Sports.

El balance de la temporada marca una irregularidad llamativa: 20 partidos oficiales, con 10 victorias y 10 derrotas. Entre los tropiezos más dolorosos figuran la caída ante Crystal Palace en la Community Shield y la eliminación frente al mismo rival en la Copa de la Liga.

La crisis deportiva tiene un dato histórico: Liverpool perdió tres encuentros consecutivos por tres goles de diferencia, algo que no ocurría desde 1953. En la Premier League, el equipo se ubica 12º a 11 puntos del líder, Arsenal. En Champions, marcha 13º en zona de clasificación a playoffs.

A pesar de la millonaria inversión realizada —más de 500 millones de euros en refuerzos como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez y Alexander Isak— varias incorporaciones aún no lograron rendimiento ni impacto en el marcador.

El entrenador Arne Slot también dio su visión sobre el momento y la presión que enfrenta: “Me siento seguro y con apoyo. Sería bueno revertir la situación y sumar una victoria. Ya es hora de recuperarnos”, expresó.