EE.UU. y Ucrania avanzan en un borrador para un acuerdo de paz

Bolsonaro fue detenido tras el levantamiento de su prisión domiciliaria
La Policía Federal arrestó al expresidente en Brasilia por orden del Supremo Tribunal Federal, que dispuso prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Ambos países elaboraron un marco "actualizado y refinado" durante las conversaciones en Ginebra. Continuarán trabajando en propuestas conjuntas en los próximos días.
Estados Unidos y Ucrania elaboraron un borrador de marco de paz durante las conversaciones mantenidas en Ginebra, Suiza, según informó la Casa Blanca en un comunicado difundido este domingo. El documento, descrito como “actualizado y refinado”, busca avanzar hacia una salida negociada al conflicto que enfrenta a Kiev con Moscú desde 2022.
Las delegaciones de ambos países acordaron continuar trabajando sobre propuestas conjuntas en los próximos días. De acuerdo con lo informado, las decisiones finales bajo este marco serán tomadas directamente por los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski.
En el mismo comunicado, Ucrania expresó su agradecimiento al gobierno estadounidense por el apoyo brindado. No obstante, horas antes, Trump había cuestionado la falta de reconocimiento público por parte de Kiev. “El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”, publicó el mandatario en sus redes sociales.
La jornada en Ginebra también incluyó reuniones entre la delegación ucraniana y asesores de Seguridad Nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. Posteriormente, Ucrania mantuvo un encuentro bilateral con representantes de Estados Unidos para avanzar en el plan de paz impulsado por Washington, que contempla 28 puntos para intentar poner fin a la crisis.
Este proceso se inscribe en un nuevo intento de negociación internacional, mientras Europa y Estados Unidos buscan destrabar un acuerdo que permita reducir las tensiones y abrir una etapa de diálogo más amplio.
El presidente de EE.UU. dio a Kiev un ultimátum para firmar un acuerdo que incluye cesiones territoriales y una reducción del ejército. Zelenski mantiene contactos con aliados mientras avanza la ofensiva rusa.
Un grupo armado atacó una escuela católica en el centro del país y se llevó a un número aún no confirmado de jóvenes. El hecho generó fricciones diplomáticas con Estados Unidos.
El mandatario estadounidense sostuvo que Caracas “quiere hablar” y dejó abierta la posibilidad de iniciar conversaciones con Nicolás Maduro.
La candidata oficialista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast competirán el 14 de diciembre para suceder a Gabriel Boric, en una elección marcada por sorpresas y apoyos claves.
Las autoridades israelíes confirmaron la identificación de Meny Godard, de 73 años, cuyo cuerpo fue devuelto desde Gaza tras negociaciones humanitarias. El hombre había sido asesinado durante el ataque de Hamás en 2023.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.
El Presidente compartió en sus redes mensajes de intendentes y funcionarios que destacaron niveles récord de visitantes en distintos destinos del país.
Informes del Congreso estadounidense advierten sobre prácticas comerciales de China y su impacto en la Argentina, desde subsidios estatales hasta violaciones de propiedad intelectual.
La intervención ocurrió en el Centro Recreativo Comunal durante la madrugada, luego de que una mujer intentara ingresar al salón pese a tener el acceso restringido y enfrentara al personal policial.
Tras eliminar a Talleres en La Bombonera, el Xeneize jugará ante Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El duelo será nuevamente en casa.
El Pincha ganó 1-0 en Arroyito con un golazo de Edwuin Cetré y dejó afuera al reciente campeón de Liga. Ahora enfrentará a Central Córdoba.
Los pilotos de McLaren fueron excluidos por irregularidades técnicas en el fondo plano y la pelea por el título quedó al rojo vivo a dos fechas del final.