EE.UU. y Ucrania avanzan en un borrador para un acuerdo de paz

Estados Unidos y Ucrania elaboraron un borrador de marco de paz durante las conversaciones mantenidas en Ginebra, Suiza, según informó la Casa Blanca en un comunicado difundido este domingo. El documento, descrito como “actualizado y refinado”, busca avanzar hacia una salida negociada al conflicto que enfrenta a Kiev con Moscú desde 2022.

Las delegaciones de ambos países acordaron continuar trabajando sobre propuestas conjuntas en los próximos días. De acuerdo con lo informado, las decisiones finales bajo este marco serán tomadas directamente por los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski.

En el mismo comunicado, Ucrania expresó su agradecimiento al gobierno estadounidense por el apoyo brindado. No obstante, horas antes, Trump había cuestionado la falta de reconocimiento público por parte de Kiev. “El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

La jornada en Ginebra también incluyó reuniones entre la delegación ucraniana y asesores de Seguridad Nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. Posteriormente, Ucrania mantuvo un encuentro bilateral con representantes de Estados Unidos para avanzar en el plan de paz impulsado por Washington, que contempla 28 puntos para intentar poner fin a la crisis.

Este proceso se inscribe en un nuevo intento de negociación internacional, mientras Europa y Estados Unidos buscan destrabar un acuerdo que permita reducir las tensiones y abrir una etapa de diálogo más amplio.