Fumar sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, a pesar de la caída del tabaquismo

Licuado de banana y naranja: energía, vitaminas y frescura en un solo vaso
Esta combinación natural aporta potasio, fibra y vitamina C, mejora la digestión y ayuda a reforzar el sistema inmunológico.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.Salud05/11/2025SOFIA ZANOTTI
El tabaco continúa siendo la principal causa prevenible de muerte por cáncer en Estados Unidos, pese al fuerte descenso en las tasas de tabaquismo en los últimos 60 años. Así lo revela un nuevo informe de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS), que alerta sobre la persistencia de altos índices de mortalidad vinculados al consumo de cigarrillos.
De acuerdo con los datos, el tabaquismo entre los adultos pasó del 42% en 1965 al 11% en 2023, pero aún provoca más del 80% de las muertes por cáncer de pulmón. A su vez, solo el 18% de los fumadores actuales o exfumadores elegibles se realizan las pruebas de detección recomendadas, lo que reduce las posibilidades de diagnóstico temprano y tratamiento exitoso.
El Atlas del Tabaco de EE.UU., elaborado por la ACS, expone además que las tasas de detección de cáncer de pulmón son más bajas en los estados del sur, donde también se registran los índices más altos de mortalidad y menor uso de tratamientos para dejar de fumar.
La doctora Nigar Nargis, directora científica sénior de la ACS, destacó que “aunque el control del tabaco ha salvado millones de vidas desde 1964, la magnitud de la epidemia exige atención y respaldo continuos”.
El informe también advierte que un 33% de los consumidores de tabaco utiliza cigarrillos electrónicos, y que 1,6 millones de jóvenes fuman vapeadores, en su mayoría con sabores. Además, las poblaciones con menores ingresos, personas con discapacidad y comunidades LGBTQ+ son las más afectadas por las enfermedades relacionadas con el tabaco.
Desde la ACS insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas estatales y federales de control del tabaco y promover intervenciones que reduzcan las desigualdades en salud.
Una porción chica de maní —rico en grasas insaturadas, fibra y antioxidantes— puede ayudar a reducir el colesterol LDL y cuidar el corazón. Aunque suele confundirse con un fruto seco, es una legumbre.
Aunque la mayoría reconoce la gravedad del ACV, solo 4 de cada 10 argentinos saben cómo actuar frente a sus síntomas.
Científicos de la Universidad de Colonia hallaron un anticuerpo capaz de eliminar el 98,5% de las cepas del virus en laboratorio. El avance abre una nueva esperanza en la lucha contra el VIH.
En una nueva edición del Micro de Salud, la farmacéutica Myriam Dillon abordó un tema que muchas veces genera vergüenza pero afecta a gran parte de la población: la incontinencia urinaria. Junto a Oscar Canavese, explicó causas, tratamientos y la importancia de hablarlo a tiempo.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
El dirigente de 36 años reemplazó a Jorge Brito y conducirá al club hasta 2029. Prometió continuidad institucional y un proyecto para superar el mal momento deportivo.
El presidente Diego Milito confirmó que Racing quiere extender el contrato de Gustavo Costas por un año más. El entrenador respondió con un mensaje de gratitud y emoción.
Los defensores serán citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola y se perderán el duelo clave frente a Vélez. Gallardo suma preocupaciones en un momento crítico.
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
Un informe del IIEP advierte que el trabajo registrado cayó 2% desde noviembre de 2023. El empleo formal en el sector privado fue el más afectado.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.