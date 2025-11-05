Fumar sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, a pesar de la caída del tabaquismo

El tabaco continúa siendo la principal causa prevenible de muerte por cáncer en Estados Unidos, pese al fuerte descenso en las tasas de tabaquismo en los últimos 60 años. Así lo revela un nuevo informe de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS), que alerta sobre la persistencia de altos índices de mortalidad vinculados al consumo de cigarrillos.



De acuerdo con los datos, el tabaquismo entre los adultos pasó del 42% en 1965 al 11% en 2023, pero aún provoca más del 80% de las muertes por cáncer de pulmón. A su vez, solo el 18% de los fumadores actuales o exfumadores elegibles se realizan las pruebas de detección recomendadas, lo que reduce las posibilidades de diagnóstico temprano y tratamiento exitoso.

El Atlas del Tabaco de EE.UU., elaborado por la ACS, expone además que las tasas de detección de cáncer de pulmón son más bajas en los estados del sur, donde también se registran los índices más altos de mortalidad y menor uso de tratamientos para dejar de fumar.

La doctora Nigar Nargis, directora científica sénior de la ACS, destacó que “aunque el control del tabaco ha salvado millones de vidas desde 1964, la magnitud de la epidemia exige atención y respaldo continuos”.

El informe también advierte que un 33% de los consumidores de tabaco utiliza cigarrillos electrónicos, y que 1,6 millones de jóvenes fuman vapeadores, en su mayoría con sabores. Además, las poblaciones con menores ingresos, personas con discapacidad y comunidades LGBTQ+ son las más afectadas por las enfermedades relacionadas con el tabaco.

Desde la ACS insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas estatales y federales de control del tabaco y promover intervenciones que reduzcan las desigualdades en salud.