La ENET celebra su séptima edición de las Fiestas Populares en Villa Cañás

Producciones Artísticas del 38: el talento de Villa Cañás vuelve a brillar en el Centro Cultural
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
Este viernes 31 desde las 19 h, la comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 484 invita a disfrutar de una nueva edición de las Fiestas Populares Argentinas en el predio del ferrocarril. Habrá comidas típicas, música en vivo, stands, premios y una propuesta pensada para toda la familia.
La Escuela Técnica “ENET” de Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales Fiestas Populares Argentinas, un evento que ya se convirtió en un clásico dentro del calendario escolar y comunitario.
Según explicó el docente Pablo Cabrera, la actividad reúne a todos los cursos en la organización de stands gastronómicos, donde los estudiantes, junto a sus familias, elaboran distintas comidas con el objetivo de recaudar fondos para proyectos y viajes educativos.
“Es la séptima edición y cada año crece más. Buscamos unir a las familias con la escuela, fortalecer lazos y que los chicos aprendan a trabajar en equipo, manejando conceptos de economía, marketing y presentación”, explicó Cabrera en diálogo con Sonic TV.
Durante la jornada habrá competencias entre cursos por el mejor stand, premios, decoración y propuestas creativas. Además, el público podrá disfrutar de una variada grilla artística que incluirá presentaciones de Elena Balducci, Angelina Maurano, Facundo Curvelo, la Escuela de Danzas La Marrupeña, el Ballet Comunal de Santa Isabel, Ikky Herrera, Sinapsis y el cierre a cargo de Iván Caporaletti.
El evento contará con un buffet a cargo de la cooperadora escolar, inflables para los más pequeños y entrada libre y gratuita. “Esperamos que el tiempo acompañe, porque realmente es una fiesta muy linda que reúne a toda la comunidad”, concluyó Cabrera.
El presidente comunal de Santa Isabel analizó el cierre de campaña de la candidata a diputada nacional Karen, destacó su vínculo genuino con la gente y llamó a fortalecer la democracia participando en las elecciones del domingo.
El evento será el domingo 2 de noviembre con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales y urbanos.
Alumnos de cuarto año, junto al Club de Leones y el equipo del CUDALLO, realizaron una colecta para promover la donación altruista de sangre y concientizar sobre su importancia en la salud pública.
El nuevo ciclo conducido por Carlos Rabasa y Jorge Veyñ rescata relatos, parajes y oficios del campo villacañadense. Con apoyo de referentes locales, propone señalizar sitios históricos y preservar testimonios antes de que se pierdan.
“Todo termina en la municipalidad”: el intendente repasó desafíos y prioridades, desde el recambio del parque automotor hasta 45 viviendas en la etapa final
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.