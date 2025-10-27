La ENET celebra su séptima edición de las Fiestas Populares en Villa Cañás

Este viernes 31 desde las 19 h, la comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 484 invita a disfrutar de una nueva edición de las Fiestas Populares Argentinas en el predio del ferrocarril. Habrá comidas típicas, música en vivo, stands, premios y una propuesta pensada para toda la familia.

Sonic Tv27/10/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Escuela Técnica “ENET” de Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales Fiestas Populares Argentinas, un evento que ya se convirtió en un clásico dentro del calendario escolar y comunitario.
Según explicó el docente Pablo Cabrera, la actividad reúne a todos los cursos en la organización de stands gastronómicos, donde los estudiantes, junto a sus familias, elaboran distintas comidas con el objetivo de recaudar fondos para proyectos y viajes educativos.

“Es la séptima edición y cada año crece más. Buscamos unir a las familias con la escuela, fortalecer lazos y que los chicos aprendan a trabajar en equipo, manejando conceptos de economía, marketing y presentación”, explicó Cabrera en diálogo con Sonic TV.

Durante la jornada habrá competencias entre cursos por el mejor stand, premios, decoración y propuestas creativas. Además, el público podrá disfrutar de una variada grilla artística que incluirá presentaciones de Elena Balducci, Angelina Maurano, Facundo Curvelo, la Escuela de Danzas La Marrupeña, el Ballet Comunal de Santa Isabel, Ikky Herrera, Sinapsis y el cierre a cargo de Iván Caporaletti.

El evento contará con un buffet a cargo de la cooperadora escolar, inflables para los más pequeños y entrada libre y gratuita. “Esperamos que el tiempo acompañe, porque realmente es una fiesta muy linda que reúne a toda la comunidad”, concluyó Cabrera.

Te puede interesar
Contando Historias — Memorias de Villa Cañás

Contando Historias — Memorias de Villa Cañás

GASTON PAROLA
Sonic Tv17/10/2025

El nuevo ciclo conducido por Carlos Rabasa y Jorge Veyñ rescata relatos, parajes y oficios del campo villacañadense. Con apoyo de referentes locales, propone señalizar sitios históricos y preservar testimonios antes de que se pierdan.

Lo más visto
Boletín de noticias