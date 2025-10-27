La ENET celebra su séptima edición de las Fiestas Populares en Villa Cañás

La Escuela Técnica “ENET” de Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales Fiestas Populares Argentinas, un evento que ya se convirtió en un clásico dentro del calendario escolar y comunitario.

Según explicó el docente Pablo Cabrera, la actividad reúne a todos los cursos en la organización de stands gastronómicos, donde los estudiantes, junto a sus familias, elaboran distintas comidas con el objetivo de recaudar fondos para proyectos y viajes educativos.

“Es la séptima edición y cada año crece más. Buscamos unir a las familias con la escuela, fortalecer lazos y que los chicos aprendan a trabajar en equipo, manejando conceptos de economía, marketing y presentación”, explicó Cabrera en diálogo con Sonic TV.

Durante la jornada habrá competencias entre cursos por el mejor stand, premios, decoración y propuestas creativas. Además, el público podrá disfrutar de una variada grilla artística que incluirá presentaciones de Elena Balducci, Angelina Maurano, Facundo Curvelo, la Escuela de Danzas La Marrupeña, el Ballet Comunal de Santa Isabel, Ikky Herrera, Sinapsis y el cierre a cargo de Iván Caporaletti.

El evento contará con un buffet a cargo de la cooperadora escolar, inflables para los más pequeños y entrada libre y gratuita. “Esperamos que el tiempo acompañe, porque realmente es una fiesta muy linda que reúne a toda la comunidad”, concluyó Cabrera.