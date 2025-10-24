Micro de Salud | Incontinencia urinaria: un problema común que se puede tratar

Día Mundial de la Alimentación: la seguridad alimentaria, un desafío colectivo
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
En una nueva edición del Micro de Salud, la farmacéutica Myriam Dillon abordó un tema que muchas veces genera vergüenza pero afecta a gran parte de la población: la incontinencia urinaria. Junto a Oscar Canavese, explicó causas, tratamientos y la importancia de hablarlo a tiempo.Salud24/10/2025GASTON PAROLA
Durante la columna semanal auspiciada por el Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Myriam Dillon explicó que la incontinencia urinaria es “la pérdida involuntaria del control de la vejiga, que provoca escapes de orina sin intención”. Aunque puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, el porcentaje más alto corresponde al público femenino, afectando entre un 25 y un 45% de las mujeres en algún momento de su vida.
Entre las principales causas, la profesional mencionó el embarazo, los partos naturales, el envejecimiento, la menopausia, la obesidad, el estreñimiento y algunos hábitos de vida poco saludables, como el consumo excesivo de cafeína, alcohol y tabaco. “El debilitamiento de los músculos del suelo pélvico es clave en la aparición del problema, por eso los ejercicios específicos son fundamentales para fortalecer la zona”, explicó Dillon.
También destacó que existen tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que deben ser indicados por un médico urólogo o clínico. “Cuanto antes se consulte, mejores son las posibilidades de mejora. No es una condición inevitable del envejecimiento”, remarcó.
Además, enfatizó en las consecuencias sociales y emocionales de esta condición: “Muchas personas comienzan a aislarse por vergüenza o miedo. Hay que hablarlo y saber que hay soluciones: protectores, ropa interior absorbente, medicamentos y ejercicios eficaces que ayudan a recuperar la calidad de vida”.
El micro cerró con un mensaje esperanzador: “No hay que tener miedo ni vergüenza. Consultar a tiempo y adoptar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia”, concluyó Dillon.
En el micro de salud de FM Sonic 103.1, las farmacéuticas Miriam Romero, Mónica Zallio y Myriam Dillom repasaron señales de alerta, edades de control, factores de riesgo y avances terapéuticos. También destacaron el rol de las farmacias en la gestión de tratamientos oncológicos y el acceso por obras sociales y sistema público.
En el Día Mundial de la Trombosis, especialistas advierten sobre la importancia de la prevención y el control de los factores de riesgo cardiovascular.
Especialistas reunidos en Berlín alertan sobre el aumento de casos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en América Latina, impulsados por cambios en el estilo de vida. Nuevas terapias biológicas y enfoques personalizados abren esperanza a los pacientes.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Un “enemigo silencioso”: especialistas explican cómo detectar y controlar la hipertensión y anuncian un servicio formal de toma de presión en farmacias
