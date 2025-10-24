Micro de Salud | Incontinencia urinaria: un problema común que se puede tratar

Durante la columna semanal auspiciada por el Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Myriam Dillon explicó que la incontinencia urinaria es “la pérdida involuntaria del control de la vejiga, que provoca escapes de orina sin intención”. Aunque puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, el porcentaje más alto corresponde al público femenino, afectando entre un 25 y un 45% de las mujeres en algún momento de su vida.

Entre las principales causas, la profesional mencionó el embarazo, los partos naturales, el envejecimiento, la menopausia, la obesidad, el estreñimiento y algunos hábitos de vida poco saludables, como el consumo excesivo de cafeína, alcohol y tabaco. “El debilitamiento de los músculos del suelo pélvico es clave en la aparición del problema, por eso los ejercicios específicos son fundamentales para fortalecer la zona”, explicó Dillon.

También destacó que existen tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que deben ser indicados por un médico urólogo o clínico. “Cuanto antes se consulte, mejores son las posibilidades de mejora. No es una condición inevitable del envejecimiento”, remarcó.

Además, enfatizó en las consecuencias sociales y emocionales de esta condición: “Muchas personas comienzan a aislarse por vergüenza o miedo. Hay que hablarlo y saber que hay soluciones: protectores, ropa interior absorbente, medicamentos y ejercicios eficaces que ayudan a recuperar la calidad de vida”.

El micro cerró con un mensaje esperanzador: “No hay que tener miedo ni vergüenza. Consultar a tiempo y adoptar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia”, concluyó Dillon.