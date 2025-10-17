Con el estreno de “Contando Historias — Memorias de Villa Cañás”, el periodista y productor agropecuario retirado Carlos Rabasa y el vecino rural Jorge Veyñ inauguraron un espacio dedicado a reconstruir la memoria viva del territorio: escuelas de campaña, boliches de campo, postas, oficios y anécdotas que forjaron la identidad local.

En el primer envío, los conductores repasaron recorridas por Campo Rueda y Campo Quirno, donde Veyñ nació y cursó la primaria. Allí evocaron la vida social en los antiguos boliches —como los de Pérez/Chaomé y Biondini— que funcionaban como núcleos de encuentro y servicios (herrería, talabartería, carnicería). También mencionaron la antigua mensajería y las postas en Las Encadenadas y La Paloma, señalando que aún subsisten huellas materiales y relatos transmitidos por familias de la zona.

El programa planteó, además, una propuesta concreta: colocar cartelería y referencias históricas en puntos clave del distrito para facilitar la identificación y comprensión de esos sitios. Según contaron, ya hubo charlas con el intendente Norberto “Tito” Gizzi y con la secretaria de Cultura Josefina Castro Robledo, descendiente de linajes vinculados a la historia local, con el objetivo de articular acciones.

Entre las postales del episodio se destacó la mención al primer comisario, José Montenegro, figura que oficiaba además como juez de paz —registrando nacimientos, defunciones y correspondencia—, y cuyas piezas históricas (como una rastra y un facón) se conservan en manos de descendientes.

Hubo también un pasaje de color con proyección regional: la visita del pionero de la aviación Jorge Newbery a Carmen (1914), relatada a partir de testimonios familiares y fotografías, que ilustra el impacto de los avances técnicos en la pampa agrícola de comienzos del siglo XX.

Inspirados por una idea del escritor Arturo Pérez-Reverte —“cuando muere un abuelo, se va con él un mundo”—, Rabasa y Veyñ invitaron a la comunidad a acercar datos, objetos y recuerdos para enriquecer futuras emisiones. El ciclo continuará con nuevas crónicas sobre huelgas de carros, escuelas rurales, herrerías, carnicerías de estancia y familias pioneras, siempre con el foco en documentar la memoria antes de que se diluya.