Fixture completo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Ferrari atraviesa su peor crisis interna en años
La Scuderia no ganó ninguna carrera en 2025 y vive tensiones entre pilotos, ingenieros y directivos. Hamilton presentó un informe crítico y Leclerc apuntó contra el equipo técnico.
Deportes16/10/2025GASTON PAROLA
El Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino continúa su marcha y la Liga Profesional dio a conocer el cronograma completo de la fecha 13, que se disputará del viernes 17 al miércoles 22 de octubre, con transmisión de ESPN Premium.
El campeonato, que comenzó el 11 de julio y finalizará en diciembre, mantiene el formato de dos zonas e incluye un clásico interzonal entre Estudiantes y Gimnasia de La Plata.
La principal diferencia con el Torneo Apertura radica en la inversión de las localías, mientras que las zonas se mantienen según el sorteo realizado a comienzos de año.
A continuación, el detalle de todos los encuentros programados:
Viernes 17 de octubre
Racing vs. Aldosivi (Zona A) | 19:00
Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B) | 21:15
Argentinos vs. Newell’s (Zona A) | 21:15
Sábado 18 de octubre
Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona A) | 15:45
Boca vs. Belgrano (Zona A) | 18:00
Talleres vs. River (Zona B) | 22:15
Domingo 19 de octubre
Sarmiento vs. Vélez (Zona B) | 15:00
Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) | 15:00
Rosario Central vs. Platense (Zona B) | 18:00
San Martín (SJ) vs. Independiente (Zona B) | 18:00
Lunes 20 de octubre
Tigre vs. Barracas Central (Zona A) | 19:00
Deportivo Riestra vs. Instituto (Zona B) | 19:00
Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Zona B) | 21:15
Martes 21 de octubre
Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) | 19:15
Miércoles 22 de octubre
Huracán vs. Central Córdoba (Zona A) | 19:30
El campeonato se vive con intensidad y todos los resultados podrán seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de la Liga Profesional.
