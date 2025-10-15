Norberto “Tito” Gizzi: “Villa Cañás es una ciudad que crece, con servicios y gestión visible”

Villa Cañás: Gizzi defendió la gestión y anunció avances en obras, equipamiento y vivienda
“Todo termina en la municipalidad”: el intendente repasó desafíos y prioridades, desde el recambio del parque automotor hasta 45 viviendas en la etapa final
El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, repasó su gestión en una extensa entrevista en Sonic TV. Habló del desarrollo urbano, los servicios locales, su relación con distintos gobiernos provinciales y nacionales, y su visión sobre la política actual en Argentina.Sonic Tv15/10/2025GASTON PAROLA
Durante una entrevista con Oscar Canavese, el intendente Norberto “Tito” Gizzi destacó el crecimiento sostenido de Villa Cañás, subrayando la importancia de contar con servicios esenciales administrados localmente. “Tenemos una ciudad con todos los servicios: energía eléctrica, agua potable, cloacas, viviendas, terrenos. A veces renegamos, pero todo funciona”, expresó.
El mandatario local también reflexionó sobre los desafíos económicos que enfrenta la gestión pública en contextos de inestabilidad nacional: “Vivimos en un país que fluctúa permanentemente. Cuando la Nación recorta, la provincia recorta, y eso se siente en los municipios. Aun así, seguimos trabajando, las obras se ven y la ciudad luce bien”.
En el repaso de sus años de gestión, Gizzi recordó los distintos momentos políticos y las dificultades atravesadas: inundaciones, sequías y cambios de gobiernos. Reconoció el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y del exdiputado provincial, hoy mandatario santafesino, quien impulsó programas como “Mi Tierra Mi Casa”.
En el plano político nacional, Gizzi fue crítico con los extremos: “No voté ni a Milei ni a Massa. No quiero el populismo de izquierda que empobreció al país, pero tampoco el fanatismo del otro extremo. Argentina necesita equilibrio”. También cuestionó los modos del actual presidente: “Está bien mostrar firmeza, pero el país necesita respeto y diálogo con los gobernadores”.
Finalmente, el intendente expresó su respaldo a la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien busca una banca en el Congreso Nacional. “Apoyamos a Gisela porque representa al espacio Unidos y a los santafesinos. Tenemos excelentes dirigentes, como ella y Clara García, que cumplen su palabra y trabajan con compromiso”, concluyó.
