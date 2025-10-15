“Donar sangre es dar vida”: alumnos de la Escuela y el Club de Leones impulsan una nueva campaña

La campaña, coordinada entre el Club de Leones de Villa Cañás, la Escuela Nacional N°38 y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), se enmarca dentro de las acciones nacionales de hemodonación promovidas por el leonismo argentino.

El médico Diego, integrante del Club de Leones, recordó que “donar sangre es una necesidad diaria, no algo que deba hacerse solo ante emergencias. Cada año, en Argentina se realizan alrededor de un millón de transfusiones, y solo el 30% proviene de donaciones voluntarias”.

Este año, los estudiantes de cuarto año se sumaron al proyecto tras una propuesta de Clara García, médica y exalumna del establecimiento, quien los conectó con la institución leonina. La profesora a cargo destacó que el trabajo “tiene un fuerte componente educativo y solidario, para que los jóvenes comprendan la importancia de donar y transmitan ese mensaje a sus familias”.

El 20 de octubre la colecta se desarrollará en el Club de Leones de Villa Cañás, de 10:00 a 13:30 hs, mientras que el 21 de octubre se realizará otra jornada en la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario.

Los interesados en participar pueden inscribirse previamente a través de un código QR disponible en redes sociales del Club de Leones y la escuela. El formulario permite elegir turno y horario para facilitar la organización.

El doctor explicó que “no se requiere estar en ayunas; al contrario, se recomienda desayunar e ir bien hidratado”. También subrayó que cada extracción equivale a unos 500 ml de sangre, cantidad que el cuerpo repone rápidamente.

La profesora agregó que los alumnos “visitarán los comercios locales para distribuir flyers con toda la información y el código QR de inscripción”.

La jornada representa no solo una acción sanitaria, sino también una experiencia educativa y de compromiso social, donde los jóvenes asumen un rol protagónico en la construcción de una comunidad más solidaria.