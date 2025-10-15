“Donar sangre es dar vida”: alumnos de la Escuela y el Club de Leones impulsan una nueva campaña

Villa Cañás: Gizzi defendió la gestión y anunció avances en obras, equipamiento y vivienda
“Todo termina en la municipalidad”: el intendente repasó desafíos y prioridades, desde el recambio del parque automotor hasta 45 viviendas en la etapa final
En una iniciativa conjunta con el Club de Leones, estudiantes de cuarto año de la Escuela Nacional N°38 llevan adelante una jornada de concientización y donación de sangre que se realizará el próximo 20 de octubre en la sede del Club de Leones. La propuesta busca educar, sensibilizar y fomentar la donación voluntaria como un acto solidario y permanente.Sonic Tv15/10/2025GASTON PAROLA
La campaña, coordinada entre el Club de Leones de Villa Cañás, la Escuela Nacional N°38 y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), se enmarca dentro de las acciones nacionales de hemodonación promovidas por el leonismo argentino.
El médico Diego, integrante del Club de Leones, recordó que “donar sangre es una necesidad diaria, no algo que deba hacerse solo ante emergencias. Cada año, en Argentina se realizan alrededor de un millón de transfusiones, y solo el 30% proviene de donaciones voluntarias”.
Este año, los estudiantes de cuarto año se sumaron al proyecto tras una propuesta de Clara García, médica y exalumna del establecimiento, quien los conectó con la institución leonina. La profesora a cargo destacó que el trabajo “tiene un fuerte componente educativo y solidario, para que los jóvenes comprendan la importancia de donar y transmitan ese mensaje a sus familias”.
El 20 de octubre la colecta se desarrollará en el Club de Leones de Villa Cañás, de 10:00 a 13:30 hs, mientras que el 21 de octubre se realizará otra jornada en la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario.
Los interesados en participar pueden inscribirse previamente a través de un código QR disponible en redes sociales del Club de Leones y la escuela. El formulario permite elegir turno y horario para facilitar la organización.
El doctor explicó que “no se requiere estar en ayunas; al contrario, se recomienda desayunar e ir bien hidratado”. También subrayó que cada extracción equivale a unos 500 ml de sangre, cantidad que el cuerpo repone rápidamente.
La profesora agregó que los alumnos “visitarán los comercios locales para distribuir flyers con toda la información y el código QR de inscripción”.
La jornada representa no solo una acción sanitaria, sino también una experiencia educativa y de compromiso social, donde los jóvenes asumen un rol protagónico en la construcción de una comunidad más solidaria.
“Todo termina en la municipalidad”: el intendente repasó desafíos y prioridades, desde el recambio del parque automotor hasta 45 viviendas en la etapa final
En su segundo episodio por Sonic TV, la familia de “Las Riendas de la Tradición” compartió un fin de semana patrio cargado de emociones, entre desfiles, jineteadas y el valioso trabajo con caballos en talleres municipales de inclusión.
Tras el temporal que dejó más de 300 mm de agua en pocas horas, vecinos de Campana enfrentan las consecuencias de una de las peores inundaciones registradas en la ciudad. Aún quedan barrios anegados y miles de damnificados necesitan colchones, frazadas y artículos de limpieza.
Padre e hijo protagonizan un emotivo ciclo televisivo que rescata las costumbres gauchas, el amor por los caballos y el valor de la cultura tradicionalista.
El gremio que agrupa a trabajadores municipales y comunales confirmó una medida de fuerza en toda la provincia tras el fracaso en la negociación paritaria. Apuntan al gobierno provincial por “ajustar a los que menos tienen” y advierten: “No vamos a permitir descuentos ni ataques a nuestros derechos”.
Alerta en la región: crece el uso de vapers en menores y ya se detectan consecuencias graves en la salud. El referente de Espacio Ariel advierte sobre una crisis silenciosa.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.