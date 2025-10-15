Caren Tepp gana terreno en el sur santafesino: “Refleja el malestar y la esperanza de la gente”

En diálogo con Oscar Canavese, el presidente comunal de Santa Isabel y referente regional del Partido Justicialista, Pablo Giorgis, se refirió a la figura de Caren Tepp, candidata a diputada nacional por el espacio Fuerza Patria, quien se prepara para cerrar su campaña con una recorrida por el sur provincial.

“Caren refleja con esperanza el malestar de muchos sectores: productores, comerciantes, empleados, docentes, jubilados. Es una mujer con fuerte compromiso social y con una mirada genuina hacia la gente”, sostuvo Giorgis.

El dirigente resaltó la renovación que representa la lista de Fuerza Patria, integrada por figuras jóvenes como Pablo Corsalini, intendente de Pérez, y Alejandra Borgatta, concejala de Villa Constitución. “Es una construcción con aire nuevo, con compromiso real y con la decisión de dar vuelta una historia que viene dejando afuera a quienes más necesitan”, añadió.

Durante la entrevista, Giorgis también marcó diferencias con la gestión actual:

“En los últimos años muy pocos sectores vieron mejorar su situación. Ni los productores, ni los docentes, ni los jubilados. Caren encarna la defensa de la producción, la educación pública y la salud, y eso la gente lo nota”.

La campaña de Tepp se desarrolla bajo un formato de asambleas abiertas, donde se prioriza escuchar a los vecinos. “No hay discursos armados ni aplaudidores. Hay diálogo, reclamos, propuestas. En cada ciudad participan entre 300 y 400 personas, lo que demuestra que la propuesta va en serio”, explicó Giorgis.

Según anticipó, la candidata cerrará su campaña con actividades en Venado Tuerto y distintas localidades del departamento General López, antes de las elecciones del 26 de octubre. “Caren representa a quienes quieren un país más justo y productivo. Su llegada al Congreso sería una buena noticia para Santa Fe”, concluyó Giorgis.