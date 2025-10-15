Caren Tepp gana terreno en el sur santafesino: “Refleja el malestar y la esperanza de la gente”

Santa Isabel apuesta a cinco obras para mejorar infraestructura y servicios
En los próximos meses, la comuna ejecutará trabajos en distintos frentes, con impacto en lo social, vial y urbano.
En diálogo con Oscar Canavese, el presidente comunal de Santa Isabel y referente regional del Partido Justicialista, Pablo Giorgis, se refirió a la figura de Caren Tepp, candidata a diputada nacional por el espacio Fuerza Patria, quien se prepara para cerrar su campaña con una recorrida por el sur provincial.
“Caren refleja con esperanza el malestar de muchos sectores: productores, comerciantes, empleados, docentes, jubilados. Es una mujer con fuerte compromiso social y con una mirada genuina hacia la gente”, sostuvo Giorgis.
El dirigente resaltó la renovación que representa la lista de Fuerza Patria, integrada por figuras jóvenes como Pablo Corsalini, intendente de Pérez, y Alejandra Borgatta, concejala de Villa Constitución. “Es una construcción con aire nuevo, con compromiso real y con la decisión de dar vuelta una historia que viene dejando afuera a quienes más necesitan”, añadió.
Durante la entrevista, Giorgis también marcó diferencias con la gestión actual:
“En los últimos años muy pocos sectores vieron mejorar su situación. Ni los productores, ni los docentes, ni los jubilados. Caren encarna la defensa de la producción, la educación pública y la salud, y eso la gente lo nota”.
La campaña de Tepp se desarrolla bajo un formato de asambleas abiertas, donde se prioriza escuchar a los vecinos. “No hay discursos armados ni aplaudidores. Hay diálogo, reclamos, propuestas. En cada ciudad participan entre 300 y 400 personas, lo que demuestra que la propuesta va en serio”, explicó Giorgis.
Según anticipó, la candidata cerrará su campaña con actividades en Venado Tuerto y distintas localidades del departamento General López, antes de las elecciones del 26 de octubre. “Caren representa a quienes quieren un país más justo y productivo. Su llegada al Congreso sería una buena noticia para Santa Fe”, concluyó Giorgis.
Hasta el 5 de diciembre se encuentra abierta la inscripción a carreras de grado y pregrado de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), con modalidad a distancia y títulos oficiales de alcance nacional.
El 10 y 11 de octubre la localidad será sede de un gran encuentro con la danza, con talleres, capacitaciones y espectáculos a cargo de elencos locales, regionales e internacionales.
La comuna lanzó un nuevo espacio participativo que busca fortalecer el compromiso democrático y promover propuestas concretas desde la mirada juvenil.
Autoridades comunales y sindicales realizaron la entrega de ropa laboral, cumpliendo con lo establecido por la normativa vigente.
Este miércoles en la Plaza 9 de Julio se ofrecerán verduras orgánicas y semillas gratuitas como parte de un acuerdo entre las comunas de Santa Isabel y Pérez.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
