Micro de Salud: prevención y detección temprana en el Mes Rosa

En el marco de Octubre Rosa, mes mundial de sensibilización sobre el cáncer de mama, el micro de salud de FM Sonic 103.1 reunió a las farmacéuticas Miriam Romero, Mónica Zallio y Myriam Dillom para abordar, en clave informativa y sin alarmismo, los ejes de prevención, detección temprana y acompañamiento.

Las profesionales recordaron que el 19 de octubre se conmemora la detección temprana a través de la mamografía, estudio que debe realizarse anualmente a partir de los 40 años. En casos con antecedentes familiares, recomiendan iniciar los controles “10 años antes del diagnóstico del familiar afectado”. Subrayaron que el cáncer de mama suele ser silencioso e indoloro: los nódulos, cambios en la piel, hundimiento o secreciones del pezón son señales que ameritan consulta inmediata. También aclararon que, aunque el 99% de los casos se da en mujeres, los hombres pueden desarrollarlo en una proporción baja.

Sobre los factores de riesgo, distinguieron los no modificables (edad, antecedentes genéticos, menarca temprana o menopausia tardía) y los modificables (sedentarismo, obesidad, tabaquismo y terapias hormonales prolongadas). “Adquirir hábitos saludables –actividad física, alimentación equilibrada e hidratación– reduce riesgos”, enfatizaron.

En cuanto a tratamientos, destacaron los avances médicos: cirugías menos invasivas, terapias biológicas y hormonales más específicas y quimioterapias con menores efectos adversos, lo que mejora la eficacia y la calidad de vida. También remarcaron la importancia del apoyo psicológico antes, durante y después del tratamiento.

Las farmacéuticas explicaron, además, el rol clave de las farmacias en la gestión de medicamentos oncológicos: articulación con médicos, obras sociales y PAMI, manejo de cadena de frío y trazabilidad de fármacos de alto costo. “La medicación siempre llega; puede requerir más documentación y seguimiento, pero llega en tiempo”, señalaron. Para quienes no tienen cobertura, subrayaron que el sistema de salud público provee drogas oncológicas y acompañamiento a través de hospitales.

Mensaje central: no se trata solo de “cuidarse”, sino de cumplir con los controles anuales, consultar ante cualquier cambio y no postergar por miedo. La detección temprana salva vidas.