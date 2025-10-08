Crece la enfermedad inflamatoria intestinal y surgen nuevos tratamientos

Día Mundial de la Meningitis: alertan por la baja vacunación en bebés y adolescentes
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
(Desde Berlín, Alemania) — La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que abarca la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, registra un crecimiento sostenido en América Latina y Asia. Así lo advirtieron los especialistas que participan del Congreso Europeo de Gastroenterología, quienes señalaron que los casos aumentan en paralelo con la urbanización, el consumo de alimentos ultraprocesados, la contaminación y el estrés.
El doctor Juan Andrés De Paula, jefe honorario del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires, explicó que la incidencia y prevalencia de la EII crecen de manera sostenida. “No es solo que se diagnostique más, sino que hay más enfermos. Factores ambientales, genéticos y la alimentación industrializada están modificando nuestra microbiota y elevando el riesgo”, sostuvo.
La colitis ulcerosa afecta el revestimiento interno del intestino grueso y provoca diarreas con sangre, mientras que la enfermedad de Crohn puede comprometer cualquier parte del aparato digestivo, generando dolor abdominal, pérdida de peso y cuadros inflamatorios severos. Ambas son enfermedades crónicas y autoinmunes que, sin tratamiento, deterioran la calidad de vida y aumentan el riesgo de cáncer colorrectal.
Los expertos coincidieron en que los avances médicos de los últimos años cambiaron el panorama terapéutico. Si antes se contaba con corticoides e inmunosupresores, hoy existen drogas biológicas y terapias combinadas capaces de inducir una “remisión profunda”, es decir, detener la inflamación intestinal y permitir una vida activa.
Entre las nuevas opciones se destaca el guselkumab, un anticuerpo monoclonal que actúa directamente sobre los mecanismos inmunológicos de la enfermedad.
El doctor David T. Rubin, director del Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Universidad de Chicago, subrayó que “el objetivo actual es la remisión sostenida y la funcionalidad: que el paciente pueda estudiar, trabajar y vivir normalmente”. Según el especialista, el desafío no solo está en los tratamientos, sino también en educar a los pacientes sobre la importancia de la continuidad terapéutica y la detección temprana.
En Argentina, el Grupo Argentino de Crohn y Colitis Ulcerosa (GADECCU) impulsa el primer registro nacional (RADECCU) para reunir datos epidemiológicos y diseñar políticas sanitarias más eficaces.
Los médicos advierten que la EII suele diagnosticarse tarde, ya que los primeros síntomas —dolor abdominal, urgencias para ir al baño o sangrado— suelen minimizarse. Detectarla a tiempo, iniciar un tratamiento adecuado y mantener el control de la inflamación son hoy las claves para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto sanitario de estas enfermedades.
