Hasta siete huevos por semana no dañan el corazón

Durante años, el huevo fue cuestionado por su relación con el colesterol y el riesgo cardíaco. Sin embargo, investigaciones recientes citadas por la Clínica Mayo, Harvard y Keck Medicine de la University of Southern California lo ubican entre los alimentos recomendados para un desayuno equilibrado.

Según los especialistas, un adulto sano puede consumir hasta siete huevos por semana sin que ello afecte su salud cardiovascular. Incluso, Harvard sostiene que un huevo por día no eleva significativamente los niveles de colesterol en sangre ni aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. En cambio, puede favorecer la elevación del colesterol “bueno” y contribuir a la salud ocular y muscular.



Un huevo grande aporta en promedio 70 calorías y nutrientes clave como proteínas de alta calidad, calcio, zinc, vitaminas B12 y D, fósforo y grasas saludables. Su capacidad de generar saciedad lo convierte en un aliado para controlar el apetito, lo que puede ser útil en planes de descenso de peso.

Los especialistas remarcan que la clave está en el modo de preparación y los acompañamientos. Por ejemplo, dos claras revueltas aportan proteínas sin grasas ni colesterol, mientras que dos huevos fritos concentran más calorías y lípidos. En este sentido, se recomienda combinarlos con vegetales, panes integrales y lácteos bajos en grasa, evitando frituras y excesos de aceite o manteca.



La Clínica Mayo incluso propone recetas como huevos al horno con espinacas, pan integral y queso bajo en grasa, una alternativa práctica y nutritiva para la primera comida del día.

En conclusión, el huevo puede ser un aliado del corazón y de la salud general siempre que su consumo sea moderado y acompañado de una dieta variada y equilibrada. Personas con diabetes o enfermedades cardíacas deben consultar con su médico antes de definir la cantidad adecuada.