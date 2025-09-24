Hasta siete huevos por semana no dañan el corazón

Una nueva era en la lucha contra el Alzheimer
Un informe global publicado en The Lancet destaca avances en diagnóstico y tratamientos que cambian el paradigma frente a la enfermedad. La argentina Lucía Crivelli integró el equipo de expertos.
Nuevos estudios respaldan al huevo como un alimento nutritivo y seguro para la salud cardiovascular, siempre que se consuma en cantidades moderadas y con preparaciones adecuadas.Salud24/09/2025SOFIA ZANOTTI
Durante años, el huevo fue cuestionado por su relación con el colesterol y el riesgo cardíaco. Sin embargo, investigaciones recientes citadas por la Clínica Mayo, Harvard y Keck Medicine de la University of Southern California lo ubican entre los alimentos recomendados para un desayuno equilibrado.
Según los especialistas, un adulto sano puede consumir hasta siete huevos por semana sin que ello afecte su salud cardiovascular. Incluso, Harvard sostiene que un huevo por día no eleva significativamente los niveles de colesterol en sangre ni aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. En cambio, puede favorecer la elevación del colesterol “bueno” y contribuir a la salud ocular y muscular.
Un huevo grande aporta en promedio 70 calorías y nutrientes clave como proteínas de alta calidad, calcio, zinc, vitaminas B12 y D, fósforo y grasas saludables. Su capacidad de generar saciedad lo convierte en un aliado para controlar el apetito, lo que puede ser útil en planes de descenso de peso.
Los especialistas remarcan que la clave está en el modo de preparación y los acompañamientos. Por ejemplo, dos claras revueltas aportan proteínas sin grasas ni colesterol, mientras que dos huevos fritos concentran más calorías y lípidos. En este sentido, se recomienda combinarlos con vegetales, panes integrales y lácteos bajos en grasa, evitando frituras y excesos de aceite o manteca.
La Clínica Mayo incluso propone recetas como huevos al horno con espinacas, pan integral y queso bajo en grasa, una alternativa práctica y nutritiva para la primera comida del día.
En conclusión, el huevo puede ser un aliado del corazón y de la salud general siempre que su consumo sea moderado y acompañado de una dieta variada y equilibrada. Personas con diabetes o enfermedades cardíacas deben consultar con su médico antes de definir la cantidad adecuada.
En una conferencia de prensa, la Clínica La Pequeña Familia presentó oficialmente la XIV edición de las Jornadas de Medicina y Enfermería, uno de sus eventos más representativos que se desarrollarán el próximo viernes 26 de septiembre en instalaciones de la UNNOBA.
Myriam Dillon, farmacéutica de Villa Cañás, destacó la solidaridad de la comunidad tras las inundaciones y aprovechó el espacio radial para concientizar sobre las ITS, subrayando la necesidad de test gratuitos, vacunación y uso del preservativo.
El 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares puede evitarse con hábitos saludables y una rápida respuesta en situaciones críticas.
Un estudio de 15 años en Suecia reveló qué productos cotidianos pueden acelerar el deterioro cognitivo. La recomendación de expertos: optar por dietas equilibradas para preservar la memoria.
El kiwi aporta vitamina C, fibra y potasio, que ayudan a fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión, cuidar el corazón y favorecer una piel más luminosa.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
Este martes se jugarán encuentros reprogramados en distintas canchas de la región.
El actor chileno expresó su malestar por el cambio de rutina de Amancio y Magnolia, quienes viven junto a Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi en Estambul.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
El Tribunal Oral Federal 2 pidió a los hijos de Cristina Kirchner que opinen sobre el decomiso de propiedades cedidas por la ex presidenta en la causa Vialidad.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.