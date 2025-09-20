Boca recibe a Central Córdoba con la mira en la cima

Boca Juniors enfrentará este domingo a las 21:15 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un duelo de la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en La Bombonera, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llega en levantada: suma tres victorias y un empate en sus últimas cuatro presentaciones, lo que le permitió ubicarse tercero en la tabla tras haber atravesado la peor racha de su historia, con 12 partidos sin triunfos.

Central Córdoba, bajo la conducción de Omar de Felippe, también suma 13 puntos y vive un año histórico. Además de su buen presente en el torneo local, debutó en la Copa Libertadores, donde sorprendió con un triunfo ante Flamengo en el Maracaná.