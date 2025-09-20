Boca recibe a Central Córdoba con la mira en la cima

Argentina pierde el liderazgo en el ranking FIFA
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.
El Xeneize buscará un triunfo en La Bombonera para sostenerse entre los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura.Deportes20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Boca Juniors enfrentará este domingo a las 21:15 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un duelo de la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en La Bombonera, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de ESPN Premium.
El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llega en levantada: suma tres victorias y un empate en sus últimas cuatro presentaciones, lo que le permitió ubicarse tercero en la tabla tras haber atravesado la peor racha de su historia, con 12 partidos sin triunfos.
Central Córdoba, bajo la conducción de Omar de Felippe, también suma 13 puntos y vive un año histórico. Además de su buen presente en el torneo local, debutó en la Copa Libertadores, donde sorprendió con un triunfo ante Flamengo en el Maracaná.
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
Con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia ganó 1-0 en Liniers y quedó bien posicionado de cara a la revancha en Avellaneda.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
Con más de seis décadas de historia, el tradicional encuentro folclórico se realizará los días 10 y 11 de octubre en el club local, con delegaciones de distintas provincias y más de 80 alumnos en escena.
La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.