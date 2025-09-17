La ONU confirma avances en la recuperación de la capa de ozono

EE.UU. lanza segundo ataque militar en el Caribe contra embarcación venezolana
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.
La Organización Meteorológica Mundial informó que el agujero de ozono en 2024 fue más pequeño que en años anteriores y proyecta que hacia mediados de siglo se recuperará a niveles de la década de 1980.Internacionales17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La capa de ozono, esencial para proteger la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta, muestra signos claros de recuperación. Así lo informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, en su Boletín sobre el Ozono publicado este martes.
El informe destaca que en 2024 el agujero de la capa de ozono fue más reducido que en años recientes, gracias a una combinación de factores naturales y, principalmente, a las medidas internacionales que limitaron la producción de sustancias que la dañaban.
El documento fue presentado en el marco del Día Mundial del Ozono y del 40º aniversario de la Convención de Viena, acuerdo que en 1985 sentó las bases de la cooperación global frente al problema. De esa convención surgió el Protocolo de Montreal, considerado uno de los mayores éxitos del multilateralismo ambiental.
“Hoy la capa de ozono se está recuperando. Este logro nos recuerda que cuando las naciones escuchan las advertencias de la ciencia, el progreso es posible”, señaló el secretario general de la ONU, António Guterres.
Desde su adopción, el Protocolo de Montreal logró la eliminación de más del 99% de las sustancias responsables del agotamiento de la capa, utilizadas en refrigeración, aire acondicionado y productos industriales. Según las proyecciones, la capa de ozono alcanzará los niveles previos a la crisis hacia mediados de este siglo.
La recuperación contribuirá a reducir los riesgos de cáncer de piel, cataratas y daños en los ecosistemas, impactos asociados a la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.
La defensa del expresidente de Brasil calificó la sentencia como “excesiva y desproporcionada” y anticipó que recurrirá ante organismos internacionales. Bolsonaro, de 70 años, podría cumplir la pena en prisión domiciliaria.
Un joven de 22 años fue arrestado en Utah, acusado de asesinar al activista. Donald Trump confirmó la captura y afirmó: “Creo que lo tenemos”.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
El activista conservador y aliado de Donald Trump falleció luego de recibir un disparo durante un acto en la Utah Valley University. El FBI investiga el hecho.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.