La ONU confirma avances en la recuperación de la capa de ozono

La capa de ozono, esencial para proteger la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta, muestra signos claros de recuperación. Así lo informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, en su Boletín sobre el Ozono publicado este martes.

El informe destaca que en 2024 el agujero de la capa de ozono fue más reducido que en años recientes, gracias a una combinación de factores naturales y, principalmente, a las medidas internacionales que limitaron la producción de sustancias que la dañaban.



El documento fue presentado en el marco del Día Mundial del Ozono y del 40º aniversario de la Convención de Viena, acuerdo que en 1985 sentó las bases de la cooperación global frente al problema. De esa convención surgió el Protocolo de Montreal, considerado uno de los mayores éxitos del multilateralismo ambiental.

“Hoy la capa de ozono se está recuperando. Este logro nos recuerda que cuando las naciones escuchan las advertencias de la ciencia, el progreso es posible”, señaló el secretario general de la ONU, António Guterres.

Desde su adopción, el Protocolo de Montreal logró la eliminación de más del 99% de las sustancias responsables del agotamiento de la capa, utilizadas en refrigeración, aire acondicionado y productos industriales. Según las proyecciones, la capa de ozono alcanzará los niveles previos a la crisis hacia mediados de este siglo.

La recuperación contribuirá a reducir los riesgos de cáncer de piel, cataratas y daños en los ecosistemas, impactos asociados a la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.