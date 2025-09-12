Santa Fe jura su nueva Constitución este viernes

La provincia de Santa Fe vivirá este viernes un hecho histórico: la jura de su nueva Constitución, sancionada esta semana tras un intenso proceso de debate. El acto comenzará a las 17 en la Legislatura provincial, en la ciudad capital, y estará abierto al público.

La jornada se iniciará en el recinto de la Cámara de Diputados, donde los 69 convencionales constituyentes prestarán juramento como reconocimiento a su labor en la redacción del nuevo texto.

Posteriormente, en la explanada de la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro volverá a jurar como mandatario provincial, esta vez bajo la flamante Carta Magna. Luego tomará juramento a la vicegobernadora Gisela Scaglia, a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, al presidente de la Corte Suprema y a los demás integrantes del tribunal, además de funcionarios de áreas clave.

Según informaron fuentes oficiales, la ceremonia reunirá a representantes de los tres poderes del Estado, intendentes de toda la provincia e invitados especiales, en un marco institucional amplio y plural que busca resaltar la trascendencia del acontecimiento.

Entre los puntos más destacados de la nueva Constitución se encuentra la incorporación del principio de autonomía municipal, considerado un avance clave en la reforma y motivo por el cual fueron especialmente convocados los líderes locales.

La aprobación del texto, sin embargo, no estuvo exenta de debates. El artículo 3, que mantiene la referencia a la Iglesia Católica, fue uno de los temas más discutidos y finalmente se convirtió en la llave para destrabar la votación final, que concluyó con 52 votos a favor y 17 en contra.

Con la publicación en el Boletín Oficial, la nueva Constitución rige desde esta semana como la ley suprema de la provincia.