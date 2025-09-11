La Corte Suprema de Brasil condena a Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por delitos de organización criminal y golpe de Estado. La sentencia completa será dada a conocer el viernes.

La jueza Cármen Lúcia Antunes selló el destino judicial del exmandatario con su voto a favor de la condena. De los cinco magistrados que integran el tribunal, tres ya se manifestaron por declarar culpable al dirigente ultraderechista, uno votó en contra y resta conocer la postura de un quinto.

“Querían dañar y secuestrar el alma de la República al desmoralizar el proceso electoral”, expresó Antunes durante su intervención. La magistrada coincidió con el relator Alexandre de Moraes, quien presentó como prueba imágenes del 8 de enero de 2023, día en que miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Bolsonaro, de 70 años, fue acusado junto a siete exfuncionarios y militares de haber planificado un plan delictivo para “atacar las instituciones, perjudicar la alternancia de poder y minar el libre ejercicio democrático”. Entre los cargos se incluyen la abolición violenta del Estado de derecho, la organización criminal armada y daños al patrimonio público.

El expresidente, bajo arresto domiciliario desde agosto, no asistió a la audiencia. Sus abogados adelantaron que apelarán la decisión ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, compuesto por 11 jueces.

De confirmarse la sentencia, Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de prisión, la mayor pena para un exmandatario en la historia democrática de Brasil.