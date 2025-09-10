Santa Fe aprobó su nueva Constitución tras 63 años

Pullaro veta a un medio crítico y genera polémica en Santa Fe
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.
La provincia de Santa Fe renovó oficialmente su Constitución después de más de seis décadas. Este miércoles, la Convención Reformadora aprobó en general el nuevo texto con 52 votos afirmativos y 17 negativos, provenientes de los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.
El proceso comenzó hace dos meses y culminará este viernes con la jura en la capital provincial. En total, la nueva Carta Magna incluye 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, ampliando el marco legal vigente desde 1962, que contaba con 116 artículos.
Durante el debate, el 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, lo que fue señalado por los convencionales de Unidos como un signo de legitimidad. El oficialismo sumó apoyos del justicialismo, en contraste con las posturas más críticas de los bloques opositores.
El gobernador Maximiliano Pullaro, en su rol de convencional, sostuvo que “esta reforma abre puertas al futuro” y destacó que el proceso estuvo marcado por el diálogo y el consenso.
La nueva Constitución incorpora capítulos dedicados a educación, políticas públicas, participación ciudadana, organización del Poder Ejecutivo y Judicial, órganos de control, régimen municipal y mecanismos de reforma, entre otros ejes.
Con la aprobación definitiva, Santa Fe inicia una etapa institucional inédita, modernizando su marco jurídico y político para los próximos años.
El gobernador de Santa Fe cuestionó la falta de respuestas a la microeconomía y reclamó al Gobierno nacional por fondos, rutas y medicamentos.
La nueva Carta Magna contará con 161 artículos y 25 cláusulas transitorias. La jura se realizará este viernes en la Legislatura provincial.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.
La Convención Reformadora sancionó la nueva estructura del Poder Judicial santafesino. Se incorporan un Consejo de Selección de magistrados, un Jurado de Enjuiciamiento y la Defensoría del Pueblo. Hubo apoyo oficialista y críticas opositoras.
La reforma incorpora figuras de democracia directa, aunque opositores cuestionan falta de consensos y dificultades de aplicación.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
