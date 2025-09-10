Santa Fe aprobó su nueva Constitución tras 63 años

La provincia de Santa Fe renovó oficialmente su Constitución después de más de seis décadas. Este miércoles, la Convención Reformadora aprobó en general el nuevo texto con 52 votos afirmativos y 17 negativos, provenientes de los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

El proceso comenzó hace dos meses y culminará este viernes con la jura en la capital provincial. En total, la nueva Carta Magna incluye 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, ampliando el marco legal vigente desde 1962, que contaba con 116 artículos.

Durante el debate, el 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, lo que fue señalado por los convencionales de Unidos como un signo de legitimidad. El oficialismo sumó apoyos del justicialismo, en contraste con las posturas más críticas de los bloques opositores.

El gobernador Maximiliano Pullaro, en su rol de convencional, sostuvo que “esta reforma abre puertas al futuro” y destacó que el proceso estuvo marcado por el diálogo y el consenso.

La nueva Constitución incorpora capítulos dedicados a educación, políticas públicas, participación ciudadana, organización del Poder Ejecutivo y Judicial, órganos de control, régimen municipal y mecanismos de reforma, entre otros ejes.

Con la aprobación definitiva, Santa Fe inicia una etapa institucional inédita, modernizando su marco jurídico y político para los próximos años.