Israel bombardeó Doha en un ataque contra líderes de Hamas

Sorpresa: Trump se niega a asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica a finales de año
El presidente estadounidense sigue sacudiendo la escena internacional
El Ejército israelí lanzó un ataque con misiles sobre la capital de Qatar, apuntando a dirigentes del grupo islamista palestino. El hecho desató fuertes condenas internacionales y tensó aún más el escenario en Medio Oriente.Internacionales09 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
El Ejército de Israel confirmó este martes un bombardeo en Doha, capital de Qatar, dirigido contra altos dirigentes de Hamas. Según el gobierno israelí, se trató de un “ataque preciso” contra miembros de la cúpula política del movimiento islamista palestino, señalado como responsable del atentado ocurrido un día antes en Jerusalén que dejó seis víctimas fatales.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la “responsabilidad total” de la operación, destacando que fue una acción “independiente” y desvinculando a Qatar del blanco político directo. Sin embargo, medios israelíes aseguraron que Estados Unidos fue informado previamente.
La cadena Al Jazeera reportó explosiones en edificios residenciales de Doha, donde se alojaba parte de la delegación negociadora de Hamas. Desde el movimiento confirmaron que sus representantes sobrevivieron al ataque.
La ofensiva israelí provocó inmediatas reacciones internacionales. El gobierno qatarí calificó el hecho como un “cobarde ataque” y una “violación de su soberanía”. La Autoridad Nacional Palestina lo definió como una “amenaza a la estabilidad regional”, mientras que Irán lo consideró un acto “criminal y peligroso”. En la misma línea, la Liga Árabe condenó el bombardeo y expresó solidaridad con Qatar.
El ataque se produce en un momento clave, ya que el emirato es sede de negociaciones impulsadas por la administración de Donald Trump para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. La ofensiva abre un nuevo frente de tensión en Medio Oriente y genera incertidumbre sobre la continuidad del proceso de diálogo.
