María Teresa compartió una jornada comunitaria con juegos y merienda

Inundación en María Teresa: 50 evacuados y graves daños
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.
Vecinos y familias se reunieron para compartir actividades recreativas y culturales en un encuentro organizado desde el pueblo y para el pueblo.Maria Teresa 08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La comunidad de María Teresa vivió este fin de semana una jornada que reflejó el valor de la unión y la solidaridad. Vecinos, familias, madres, padres y amigos se organizaron para ofrecer una tarde de actividades pensadas para grandes y chicos.
El encuentro incluyó una merienda con tortas fritas, budines, galletitas y chocolatada, además de juegos de mesa, lectura de cuentos, un espacio de arte y maquillaje artístico para los más pequeños.
La propuesta, surgida desde la propia comunidad, buscó ser un “mimo al corazón” en días difíciles, fortaleciendo el espíritu colectivo y la importancia de compartir.
Desde la organización agradecieron a todos los que colaboraron con su tiempo, esfuerzo y generosidad para que la actividad pudiera llevarse adelante.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
La comuna participó en un encuentro en Rosario y avanzó en acuerdos de cooperación con la UAI para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.
Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
El jueves 11, el Centro Cultural Municipal abrirá sus puertas a una exposición de dibujos, fotos y objetos vinculados al Futurismo. La entrada será libre y gratuita.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.