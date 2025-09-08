María Teresa compartió una jornada comunitaria con juegos y merienda

Vecinos y familias se reunieron para compartir actividades recreativas y culturales en un encuentro organizado desde el pueblo y para el pueblo.

La comunidad de María Teresa vivió este fin de semana una jornada que reflejó el valor de la unión y la solidaridad. Vecinos, familias, madres, padres y amigos se organizaron para ofrecer una tarde de actividades pensadas para grandes y chicos.

El encuentro incluyó una merienda con tortas fritas, budines, galletitas y chocolatada, además de juegos de mesa, lectura de cuentos, un espacio de arte y maquillaje artístico para los más pequeños.

La propuesta, surgida desde la propia comunidad, buscó ser un “mimo al corazón” en días difíciles, fortaleciendo el espíritu colectivo y la importancia de compartir.

Desde la organización agradecieron a todos los que colaboraron con su tiempo, esfuerzo y generosidad para que la actividad pudiera llevarse adelante.

