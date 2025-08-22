La ONU declaró la hambruna en la Ciudad de Gaza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró este viernes la hambruna en la Ciudad de Gaza, tras meses de advertencias sobre el deterioro de la situación humanitaria. Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), más de 500.000 personas se encuentran en condiciones “catastróficas”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “se ha añadido una nueva hambruna” y calificó la situación como “un desastre provocado por el hombre”. Exigió un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y acceso humanitario pleno.

Por su parte, el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la crisis “podría haberse evitado” y responsabilizó a Israel de obstruir la entrada de ayuda. En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”.

Desde el gobierno israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la existencia de hambruna y calificó el reporte de la ONU como “parcial” y basado en “mentiras de Hamas”. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que Gaza será destruida si el grupo no se desarma y libera a los rehenes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que aprobó los planes militares para tomar el control de la ciudad, pero también autorizó negociaciones para la liberación de los cautivos, planteando ambos objetivos como inseparables.