La ONU declaró la hambruna en la Ciudad de Gaza

Estados Unidos revisa 55 millones de visas por posibles violaciones
El gobierno de Donald Trump analiza los archivos de millones de extranjeros con visas. La medida podría derivar en deportaciones y cancelación de permisos de ingreso.
El organismo internacional confirmó que medio millón de personas están afectadas. Israel rechazó el informe, responsabilizó a Hamas y advirtió sobre una inminente ofensiva militar.Internacionales22 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró este viernes la hambruna en la Ciudad de Gaza, tras meses de advertencias sobre el deterioro de la situación humanitaria. Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), más de 500.000 personas se encuentran en condiciones “catastróficas”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “se ha añadido una nueva hambruna” y calificó la situación como “un desastre provocado por el hombre”. Exigió un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y acceso humanitario pleno.
Por su parte, el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la crisis “podría haberse evitado” y responsabilizó a Israel de obstruir la entrada de ayuda. En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”.
Desde el gobierno israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la existencia de hambruna y calificó el reporte de la ONU como “parcial” y basado en “mentiras de Hamas”. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que Gaza será destruida si el grupo no se desarma y libera a los rehenes.
El primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que aprobó los planes militares para tomar el control de la ciudad, pero también autorizó negociaciones para la liberación de los cautivos, planteando ambos objetivos como inseparables.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.
La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas encontradas en un costal al costado de la ruta que conecta con Puebla.
El PDC y Libre disputarán el balotaje del 19 de octubre, tras el fin de 20 años de hegemonía del MAS.
Un joven de 21 años de origen marroquí provocó destrozos y un incendio en la iglesia de Santiago Apóstol, en la pedanía granadina de El Pozuelo. El Arzobispado condenó el hecho y la Justicia investiga.
Ambos líderes calificaron el encuentro como productivo, pero no alcanzaron un acuerdo de cese del fuego. Putin propuso continuar las negociaciones en Moscú
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
Diez detenidos y secuestro de drogas y armas tras 14 operativos en Venado Tuerto, Rosario, San Gregorio y Santa Isabel.
Se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Club Argentino de Servicio. La capacitación está destinada a comercios, instituciones y referentes de salud.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.