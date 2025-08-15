Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional

San Lorenzo visita a Platense por la punta de la Zona B
El “Ciclón” buscará un triunfo en Vicente López para seguir liderando el Clausura y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
A los 33 años, el mediocampista comunicó su decisión a través de una carta en redes sociales, donde reveló el sacrificio físico que afrontó por más de una década debido a lesiones en sus caderas.DeportesHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Erik Lamela, de 33 años, confirmó este viernes su retiro del fútbol profesional mediante una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. El exjugador de River Plate, Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas explicó que la decisión responde a problemas físicos que lo afectaron durante gran parte de su carrera.
En el comunicado, Lamela relató que convive con dolores en las caderas desde hace 11 años, situación que lo llevó a operarse de ambas en 2017. Pese a que los médicos le pronosticaron cuatro años más de actividad, logró extender su trayectoria el doble de tiempo gracias a tratamientos, inyecciones y medicación constante: “Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir”, confesó.
El mediocampista reconoció que el último año fue especialmente duro, ya que debía entrenar en bicicleta y gimnasio para evitar el dolor, modalidad que dejó de ser aceptada por su último club, lo que derivó en un acuerdo para rescindir el contrato. “Tengo la tranquilidad de haber ido hasta el final y de no haberme guardado nada”, expresó.
Lamela agradeció a todos los clubes en los que jugó, especialmente a River Plate por su formación, y dedicó palabras a su familia, esposa e hijos. Durante su carrera disputó 508 partidos y anotó 87 goles, con títulos como la UEFA Europa League 2022/23 con Sevilla y el Premio Puskás 2021 por un gol de rabona. Según trascendió, será ayudante de campo de Matías Almeyda en el Sevilla.
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.
El DT de Independiente analizó el 1-0 ante Universidad de Chile y señaló que buscarán revertir la serie en Avellaneda.
El “Millonario” juega este jueves en Paraguay por la Copa Libertadores y buscará un buen resultado para definir la serie en el Monumental.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.