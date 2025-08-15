Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional

Erik Lamela, de 33 años, confirmó este viernes su retiro del fútbol profesional mediante una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. El exjugador de River Plate, Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas explicó que la decisión responde a problemas físicos que lo afectaron durante gran parte de su carrera.



En el comunicado, Lamela relató que convive con dolores en las caderas desde hace 11 años, situación que lo llevó a operarse de ambas en 2017. Pese a que los médicos le pronosticaron cuatro años más de actividad, logró extender su trayectoria el doble de tiempo gracias a tratamientos, inyecciones y medicación constante: “Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir”, confesó.

El mediocampista reconoció que el último año fue especialmente duro, ya que debía entrenar en bicicleta y gimnasio para evitar el dolor, modalidad que dejó de ser aceptada por su último club, lo que derivó en un acuerdo para rescindir el contrato. “Tengo la tranquilidad de haber ido hasta el final y de no haberme guardado nada”, expresó.

Lamela agradeció a todos los clubes en los que jugó, especialmente a River Plate por su formación, y dedicó palabras a su familia, esposa e hijos. Durante su carrera disputó 508 partidos y anotó 87 goles, con títulos como la UEFA Europa League 2022/23 con Sevilla y el Premio Puskás 2021 por un gol de rabona. Según trascendió, será ayudante de campo de Matías Almeyda en el Sevilla.