Vacunación contra el dengue y embarazadas: recomendaciones clave para prevenir complicaciones

El desayuno ideal para cada edad, según la ciencia
Investigaciones internacionales revelan cómo debe adaptarse la primera comida del día a las necesidades de cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.
Desde el Ministerio de Salud provincial recuerdan la importancia de iniciar ahora la vacunación contra el dengue para llegar al verano con la inmunidad completa y cumplir con el calendario de vacunas para embarazadas.SaludHoyGASTON PAROLA
Profesionales de la salud remarcaron que este es el momento óptimo para iniciar la vacunación contra el dengue, enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La vacuna, que consta de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses, debe aplicarse ahora para alcanzar la inmunidad completa antes del inicio de la temporada estival, cuando aumenta la circulación del mosquito.
Está indicada para personas de entre 4 y 60 años, aunque en mayores de esa edad su aplicación queda a criterio médico. Se recomienda incluso a quienes ya hayan tenido dengue, ya que reduce significativamente el riesgo de desarrollar formas graves como el dengue hemorrágico. Además, es una inmunización tetravalente que protege contra las cuatro cepas conocidas del virus y que se aplica una sola vez en la vida.
La prevención no se limita a la vacunación: también es fundamental eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar patios y jardines, y mantener medidas de protección personal como el uso de repelentes y mosquiteros. El tratamiento del dengue se basa en hidratación, reposo y control de la fiebre con paracetamol, evitando el uso de aspirinas o ibuprofenos por el riesgo de hemorragias.
En paralelo, el Ministerio de Salud recordó las vacunas esenciales durante el embarazo. Cuatro dosis son consideradas fundamentales: la antigripal (en cualquier trimestre), la triple bacteriana acelular (a partir de la semana 20), la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (entre las semanas 32 y 36) y la vacuna contra COVID-19 (en cualquier momento de la gestación).
Estas vacunas no solo protegen a la madre frente a enfermedades potencialmente graves durante el embarazo, sino que también transmiten inmunidad al bebé a través de la placenta, cubriéndolo durante sus primeros seis meses de vida. Este punto cobra especial relevancia en casos de embarazos adolescentes, donde la falta de información y control médico puede aumentar los riesgos.
La mayoría de las obras sociales cubre la vacunación contra el dengue y las embarazadas acceden gratuitamente a las dosis recomendadas en hospitales y centros de salud. Las autoridades subrayaron que la prevención es una herramienta colectiva: a mayor cantidad de personas vacunadas, menor será el riesgo de contagio y la presión sobre el sistema sanitario.
