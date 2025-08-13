EE.UU. acusa a la UE de imponer censura global con la Ley de Servicios Digitales

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, publicó un informe preliminar titulado “La amenaza de censura extranjera”, en el que cuestiona el impacto de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.



El documento sostiene que esta normativa obliga a las grandes plataformas tecnológicas a modificar sus políticas de moderación de contenido a nivel global, lo que —según el Comité— termina aplicándose también a los usuarios estadounidenses, cuya libertad de expresión está amparada por la Primera Enmienda.

A través de citaciones judiciales, los legisladores obtuvieron comunicaciones internas entre la Comisión Europea y las empresas tecnológicas, así como detalles de un taller privado realizado en mayo de este año, donde reguladores europeos habrían pedido reforzar la moderación de publicaciones que, en Estados Unidos, se consideran parte del debate político legítimo.



El informe indica que las medidas de la DSA apuntan de forma desproporcionada contra opiniones conservadoras y advierte que las sanciones para las plataformas que no cumplan pueden alcanzar el 6% de sus ingresos globales, además de bloqueos temporales en territorio europeo.

Para el Congreso estadounidense, este tipo de regulaciones representan una extraterritorialidad que limita el debate político y exporta estándares restrictivos más allá de las fronteras de la Unión Europea.