River vendió a Santiago Simón al Toluca por 3,5 millones de dólares

River Plate alcanzó un acuerdo verbal con Toluca de México para transferir el 50% de los derechos económicos de Santiago Simón por 3,5 millones de dólares. El mediocampista de 23 años, surgido de las divisiones inferiores, se presentó este martes a entrenar en River Camp, aunque todo indica que fue su última práctica con el plantel.



Simón debutó en 2020 y disputó 146 partidos oficiales, con seis goles y 16 asistencias. En los últimos meses perdió continuidad y fue incluido en la lista de jugadores prescindibles por el técnico Marcelo Gallardo. Clubes como Rosario Central, Talleres y Elche habían mostrado interés, pero la propuesta de Toluca fue la más conveniente para la dirigencia.

El contrato de Simón con River vencía a fines de 2026, pero la venta al exterior permitirá al club incorporar un refuerzo antes del 31 de agosto. La operación se enmarca en el recambio del plantel, que ya tuvo las salidas de Leandro González Pirez, Gonzalo Tapia, Adam Bareiro y Rodrigo Aliendro.

En Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, Simón compartirá plantel con los argentinos Franco Romero y Nicolás Castro. El equipo atraviesa un buen presente en la Liga MX y también avanza en la Leagues Cup.