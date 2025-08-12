River vendió a Santiago Simón al Toluca por 3,5 millones de dólares

Ramiro Marra vuelve a apuntar contra Riquelme y la dirigencia de Boca
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.DeportesHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
River Plate alcanzó un acuerdo verbal con Toluca de México para transferir el 50% de los derechos económicos de Santiago Simón por 3,5 millones de dólares. El mediocampista de 23 años, surgido de las divisiones inferiores, se presentó este martes a entrenar en River Camp, aunque todo indica que fue su última práctica con el plantel.
Simón debutó en 2020 y disputó 146 partidos oficiales, con seis goles y 16 asistencias. En los últimos meses perdió continuidad y fue incluido en la lista de jugadores prescindibles por el técnico Marcelo Gallardo. Clubes como Rosario Central, Talleres y Elche habían mostrado interés, pero la propuesta de Toluca fue la más conveniente para la dirigencia.
El contrato de Simón con River vencía a fines de 2026, pero la venta al exterior permitirá al club incorporar un refuerzo antes del 31 de agosto. La operación se enmarca en el recambio del plantel, que ya tuvo las salidas de Leandro González Pirez, Gonzalo Tapia, Adam Bareiro y Rodrigo Aliendro.
En Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, Simón compartirá plantel con los argentinos Franco Romero y Nicolás Castro. El equipo atraviesa un buen presente en la Liga MX y también avanza en la Leagues Cup.
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.
El Xeneize, con 11 partidos sin ganar, recibe a Racing en La Bombonera en un encuentro que podría definir la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.