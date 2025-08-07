Miles de fieles celebran hoy el Día de San Cayetano en todo el país

Mirtha Legrand arrasó a Luis Ventura y Los Simsons aplastaron a Roccasalvo en el rating del sábado
El duelo televisivo del sábado dejó marcadas diferencias en el rating: Mirtha duplicó a Ventura y Los Simsons superaron ampliamente a Implacables.
Conocido como el patrono del pan y del trabajo, San Cayetano convoca cada 7 de agosto a miles de personas en su santuario de Liniers, en una jornada de fe, pedidos y agradecimientos.MásHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Como cada año, el 7 de agosto se conmemora en la Argentina el Día de San Cayetano, una de las celebraciones religiosas más populares del país. Miles de fieles se acercan desde la madrugada al santuario ubicado en la calle Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, para agradecer o pedir por trabajo, salud y alimento.
A lo largo del día se celebran múltiples misas, con una gran participación de personas que cargan estampitas, espigas de trigo y velas, como símbolo de sus plegarias. En un contexto social y económico desafiante, la figura de San Cayetano cobra especial fuerza entre quienes buscan estabilidad y sustento.
San Cayetano nació en Italia en 1480, estudió derecho en la Universidad de Padua y se ordenó sacerdote tras abandonar su vida en la corte papal. Fue fundador de la Orden de los Teatinos y de los Montes de Piedad, instituciones precursoras de los bancos sociales. Canonizado en 1671, es venerado especialmente en la Argentina desde principios del siglo XX.
El templo de Liniers fue construido en 1900 y se convirtió con el tiempo en uno de los centros de fe más concurridos del país. La celebración de hoy cuenta con la participación de autoridades religiosas, fieles de distintos puntos del país y una importante cobertura de seguridad, sanitaria y organizativa.
El duelo televisivo del sábado dejó marcadas diferencias en el rating: Mirtha duplicó a Ventura y Los Simsons superaron ampliamente a Implacables.
Vendedores y usuarios se quejan por los altos cargos de la plataforma, que pueden superar el 20% del valor del producto.
Predicciones para los 12 signos del zodíaco en salud, dinero y amor. Leo celebra su temporada con fuerza renovada.
Tendrá una duración récord de 7 minutos y 29 segundos y será una oportunidad científica sin precedentes para estudiar la atmósfera terrestre.
Una especialista propone juegos, rituales y estrategias creativas para motivar a los niños a leer durante las vacaciones de invierno. ¡Y sin obligarlos!
Un informe de NIQ reveló un boom en venta de electrodomésticos. El sector creció un 41% y el producto estrella fue la freidora de aire, con una suba del 367%.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.