Miles de fieles celebran hoy el Día de San Cayetano en todo el país

Como cada año, el 7 de agosto se conmemora en la Argentina el Día de San Cayetano, una de las celebraciones religiosas más populares del país. Miles de fieles se acercan desde la madrugada al santuario ubicado en la calle Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, para agradecer o pedir por trabajo, salud y alimento.

A lo largo del día se celebran múltiples misas, con una gran participación de personas que cargan estampitas, espigas de trigo y velas, como símbolo de sus plegarias. En un contexto social y económico desafiante, la figura de San Cayetano cobra especial fuerza entre quienes buscan estabilidad y sustento.

San Cayetano nació en Italia en 1480, estudió derecho en la Universidad de Padua y se ordenó sacerdote tras abandonar su vida en la corte papal. Fue fundador de la Orden de los Teatinos y de los Montes de Piedad, instituciones precursoras de los bancos sociales. Canonizado en 1671, es venerado especialmente en la Argentina desde principios del siglo XX.

El templo de Liniers fue construido en 1900 y se convirtió con el tiempo en uno de los centros de fe más concurridos del país. La celebración de hoy cuenta con la participación de autoridades religiosas, fieles de distintos puntos del país y una importante cobertura de seguridad, sanitaria y organizativa.