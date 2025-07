Tensión y respeto: el cruce entre Messi y Cóccaro que terminó con abrazo y camiseta

En un final cargado de emociones por la Leagues Cup, Inter Miami venció 2-1 a Atlas con un gol agónico, pero más allá del resultado, uno de los momentos más comentados fue el cruce entre Lionel Messi y el delantero uruguayo Matías Cóccaro. El episodio, ocurrido tras el gol decisivo del conjunto estadounidense, incluyó gestos, palabras cruzadas y, finalmente, un gesto de grandeza del capitán argentino.

Cóccaro, que ingresó en el segundo tiempo, explicó en zona mixta cómo se dio el intercambio. “Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros. Les dije de ir por el segundo. Messi lo interpretó como una provocación y, tras el 2-1, me gritó el gol en la cara. Pero después me pidió disculpas. Me dio un abrazo y me regaló su camiseta. Eso habla de lo que es como persona”, relató el delantero de Atlas.

El uruguayo, ex Huracán, también destacó el nivel de compromiso del campeón del mundo. “Con 38 años quiere seguir ganando todo. Yo soy competitivo, pero a él no le puedo decir nada, es el mejor de la historia”, afirmó.

El cruce, que inicialmente pareció tenso, terminó con un intercambio respetuoso entre ambos futbolistas. “Me dijo: ‘Te mando la casaca’. Y cumplió. Se acercó sin obligación a pedirme disculpas. Me quedo con esa imagen”, añadió Cóccaro, quien mostró orgulloso la camiseta número 10 del Inter Miami.

Sobre el partido, Cóccaro lamentó el desenlace: “Nos preparamos para definir en penales, pero se nos escapó en la última. Dolió mucho porque hicimos un gran esfuerzo”. Atlas tendrá la oportunidad de recuperarse el próximo sábado 2 de agosto cuando enfrente a Necaxa.

Messi, por su parte, no hizo referencia directa al cruce, pero remarcó la importancia del triunfo: “Tenemos que sumar más que los demás, hoy era clave ganar”.