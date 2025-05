En los estudios de Sonic, Tomás Herrera compartió su historia, sus hábitos y su visión sobre una práctica arraigada en el campo argentino: la caza de liebres con galgos. Con la sencillez de quien lleva toda una vida entre animales, relató cómo desde niño —en una familia de cinco hermanos criados en el campo— desarrolló esta afición que también heredó a uno de sus hijos.

Actualmente convive con dos perras adultas y un cachorro, a quienes considera parte de su familia. “Yo los cuido como si fueran mis hijos”, dijo con emoción, al detallar la alimentación, el desparasitado y el ejercicio físico que requieren estos perros de gran velocidad.

La caza de liebre, según Herrera, vive hoy una nueva etapa tras la prohibición de las carreras de galgos. "Muchos se volcaron al campo", explica, y afirma que la actividad, aunque disminuida, se sostiene por la tradición y la pasión de quienes la practican.

A su vez, destacó la importancia del permiso de los dueños de los campos para poder ingresar legalmente, y denunció cierta discriminación: “Nos miran mal por cómo nos movilizamos o por tener menos recursos, mientras a los cazadores de perdiz no les dicen nada”.

Herrera también dedicó palabras a quienes critican la práctica y acusan de maltrato a los galgueros. “Opinan sin conocer. Mis perros se matan por mí. No les pego ni cuando me roban comida”, expresó con firmeza. Reivindicó la tradición, la camaradería de los encuentros en el campo y pidió a los productores rurales que no cierren sus tranqueras a quienes practican esta costumbre con respeto.

Finalmente, dejó un mensaje claro para los jóvenes que comienzan: “Cuiden al animal. Y no dejen que esto se termine. Es una tradición que vale la pena sostener”.