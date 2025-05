Una noche para cantar y ayudar: Bomberos organiza nuevo karaoke solidario en Villa Cañás

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás vuelve a abrir sus puertas para una propuesta que combina diversión y compromiso social. Este viernes 9 de mayo, se realizará una nueva edición de la Noche de Karaoke, una actividad con entrada libre y gratuita pensada para que vecinos, familias y amigos disfruten de una velada diferente.

La iniciativa, impulsada por el cuerpo activo con apoyo de la comisión directiva, incluye servicio de buffet, ambiente festivo y escenario abierto para quienes deseen animarse a cantar. “La música siempre está: cuando estás solo, cuando trabajás, cuando limpiás la casa… Y si te gusta cantar, es una linda oportunidad para divertirte con amigos y, además, acompañar a los bomberos”, expresó Beto Bianconi, referente de la organización, en diálogo con FM Sonic 103.1.

A diferencia de otras ediciones, este año no habrá artistas invitados, aunque no se descarta alguna sorpresa durante la noche. “Queremos que sea un encuentro entre vecinos, para compartir y pasarla bien. No se cobra entrada porque es un evento pensado para toda la comunidad”, aseguró Bianconi.

La cita es desde las 21 horas en el cuartel de Bomberos. Se recomienda llegar temprano o reservar lugar previamente, ya que suele haber buena convocatoria. Para más información, se puede contactar directamente con integrantes del cuerpo activo o acercarse al cuartel.