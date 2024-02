El detrás de la bronca de Insua: salida de referentes y promesas incumplidas

El 2023 fue un muy buen año para San Lorenzo: compitió durante gran parte de la Liga Profesional, llegó a semifinales de la Copa Argentina y clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el medio, Marcelo Moretti asumió como presidente del club, con dos promesas a Rubén Insua: mantener el plantel del año pasado y reforzarlo con cuatro futbolistas de jerarquía. Lo cierto es que ninguna de ellas se cumplió y el Gallego no tardó en mostrar su disconformidad.

La muestra más clara de su descontento con la ventana de transferencias la dio ayer, en una nota con San Lorenzo de América. "Al Pipi (Romagnoli) le dije, medio en broma, medio en serio, que tuvo suerte, que lo reforzaron más que a mí", expresó tras la renovación del ídolo como técnico de la Reserva. Más allá de que fue en tono de chicana, el fastidio es real. Es que el entrenador de 62 años siente que el presidente no le cumplió.

Augusto Batalla, Rafael Pérez y Jalil Elías (que ya había firmado un precontrato en octubre con el Johor de Malasia), tres piezas claves del plantel del año pasado, ya no están; y si había alguien que quería mantener el Gallego era al guardameta. Además de su nivel futbolístico (alcanzó el récord histórico del fútbol argentino sin conceder goles como local), era uno de los caudillos del vestuario. El colombiano, uno de los que más minutos disputó, abandonó el club en el medio de un escándalo contractual y señaló que el presidente mintió.



Los refuerzos de jerarquía tampoco llegaron. Insua pidió a Agustín Palavecino, Santiago Solari, Ángel Romero y Cristian Ferreira. Solo llegó el último y se sumó tarde a la pretemporada debido a las inhibiciones que tuvo que levantar San Lorenzo, otra de las quejas de Insua: "Hubo inconvenientes con las inhibiciones y eso retrasó la llegada de los jugadores (...) Ferreira y Tapia llegaron cinco días antes. Cuando vos podes trabajar desde el primer día es una historia, cuando no lo podés hacer hay que aprovechar todos los días al máximo, entrenar y competir".

Por supuesto que el resto de los refuerzos fueron consensuados con Insua, pero también se nota que no son de su gusto. Más allá de que algunos como Jhohan Romaña o Cristian Tarragona se ganaron rápido la confianza del entrenador y vieron varios minutos en las tres primeras jornadas, hay otros que no corren con la misma suerte. Ante Unión, por ejemplo, no convocó a Eric Remedi ni a Alexis Cuello, y ninguno de ellos tenía inconvenientes físicos. Esto denota que todavía no confía en ellos y que prioriza a algunos juveniles del club que casi no tienen minutos en primera como Tomás Porra, Elías Báez o Tobías Medina.

Por otro lado, en diálogo con el canal deportivo TyC Sports, Marcelo Moretti se justificó: "Es un proceso nuevo, con muchos jugadores nuevos. Entendemos que San Lorenzo estaba prácticamente destruido: la inhibición de Gordillo, por la que no se podía incorporar, hubo que salir a afrontarla con los recursos propios de los dirigentes; tenemos un embargo por un préstamo que pidieron Tinelli y Lammens por el que nos embargaron todas las cuentas". Además, expresó su respaldo hacia el actual DT: "A Rubén lo bancamos con los hechos y las palabras. Le firmamos un contrato por dos años ni bien asumimos, y le mejoramos el sueldo a él y a sus ayudantes".

A falta de menos de 48 horas para que finalice el mercado de pases, Insua entiende que el plantel necesita sumar futbolistas en el ataque. "Necesitamos uno o dos delanteros más para completar el plantel", expresó. Lo cierto es que para incorporar necesita vender o ceder al exterior. Además, el jugador que busca es Diego Herazo, centrodelantero colombiano que milita en Deportes Tolima. Para eso también deberá liberar un cupo de extranjeros, y la clave parece ser Fabricio Formiliano. El uruguayo, que no vio minutos desde que llegó al Ciclón, podría irse a Peñarol a cambio de Ángel González, el exjugador de Estudiantes y Lanús, que tampoco está jugando en el Carbonero. A contrarreloj, la dirigencia buscará cerrar la operación y satisfacer a Insua.

Pese a toda esta situación, el entrenador está donde quiere estar. Sin estar en la famosa "rueda" de técnicos del fútbol argentino, el Gallego retornó al club de sus amores y lo puso de pie. Lo claisficó a la Sudamericana y posteriormente a la Libertadores. Él ama a San Lorenzo y no se plantea renunciar; y no lo hará a no ser que los resultados sean muy desfavorables.