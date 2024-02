No fue la noche de Edinson Cavani. Su cara de fastidio, bronca y los gestos intentando encontrar alguna explicación a las múltiples chances marradas ante Sarmiento revelan que ese delantero implacable que llegó desde Europa todavía no puede ser él mismo; o, en definitiva, esa versión que lo catapultó entre los siete máximos goleadores del mundo en actividad. Hace siete partidos que no llena la red, él lo lamenta y todo Boca, que ayer no pasó del empate, también.

De hecho, las estadísticas relacionadas con el gol desde su llegada a Brandsen 805 allí por mediados del 2023 lo ponen en evidencia, porque se encuentran en la vereda completamente opuesta de aquellas que supo tener en sus pasos por Napoli, PSG y hasta la Selección de Uruguay.

En 18 partidos vistiendo los colores azul y oro, Cavani apenas remató 12 veces al arco (de 31 intentos) y solo pudo convertir 3 goles, de los cuales uno de ellos fue desde el punto penal. Un conjunto de datos al menos alarmante para quien en su extensa y exitosa carrera cuenta con más de 400 tantos.

¿Qué le pasa al Matador?, ¿podrá reencontrarse con su mejor nivel? Pasados seis meses desde la presentación estelar que tuvo en la Bombonera -un tiempo razonable de adaptación-, las preguntas sobre la situación del futbolista de 36 años empiezan a hacer cada vez más eco en los alrededores de la Boca. Su trayectoria y pergaminos todavía dejan una ventana para la ilusión de los hinchas xeneizes, pero lo cierto es que la paciencia -de acuerdo a los murmullos que se oyeron ayer en el Nuevo Gasómetro- parece estar acabándose.

El apoyo de Diego Martínez a Cavani tras su noche fallida en Boca

Al término del partido, Diego Martínez le dio toda su banca al delantero uruguayo, le pidió tranquilidad en este momento complicado y además se mostró convencido de que ya se le va a abrir el arco.

"Tiene una jerarquía impresionante, estamos encantados de poder trabajar con él. Para los delanteros en los momentos en los que no pueden convertir -no se lo voy a decir a él-, pero lo más importante es mantener la calma, peor sería que no tuviera esas situaciones, él las genera y los desmarques que hizo fueron espectaculares. Será cuestión de tiempo y, en cuanto entre una pelota, vendrán muchas más. Es uno de nuestros líderes en el día a día, además de todo lo que nos da en el juego y dentro del campo, ya va a poder dar lo que más quiere es convertir", manifestó Martínez.