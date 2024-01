Paritaria estatal: el aumento salarial dependerá de los ingresos de la provincia

El Gobierno provincial comenzó la discusión salarial con los gremios estatales, aunque por el momento no hay cifras de montos a pagar. Desde la Casa Gris anticiparon que el aumento de los sueldos de los empleados públicos santafesinos dependerá “del crecimiento de los recursos provinciales”.

En la mañana de hoy, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, explicó que la provincia atravesó un 2023 con una inflación del 215,4%. En contrapartida, hubo un 123 % de incremento en los ingresos corrientes respecto de 2022, es decir un 92 % menos.

Además, el funcionario público adelantó que este año habrá una caída en la recaudación por el ajuste nacional en la coparticipación y las transferencias no automáticas.



Sin embargo, para Olivares, esta situación tan compleja “no implica resignar el compromiso con el salario de los trabajadores, sino que se irá analizando su actualización en función del crecimiento de los recursos provinciales”.

En la misma sintonía, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, afirmó: “No vamos a gastar más dinero del que nos ingrese. El límite son los ingresos. No vamos a caer en la tentación de gastar infinitamente, desprolijamente, irresponsablemente lo que no se tiene como hizo el gobierno nacional y terminó con alta inflación con impacto en las 24 jurisdicciones”.



Y finalmente, agregó: “Nos interesa el salario de los trabajadores, no hay ninguna duda, pero somos responsables en el ejercicio de gobierno. Es salarios, son móviles para la policía, son ambulancias para el Ministerio de Salud, es arreglar caminos, rutas que están totalmente destrozadas, es hacer obras donde no se hicieron para que cuando se produzcan lluvias en exceso no se generen todos los desastres que se generan, porque hubo mucha lluvia, pero hubo falta de infraestructura. Debemos contemplar todo: pautas salariales, obras, inversiones, un gobierno debe atender a todas las necesidades”, cerró Bastia a un multimedio de la capital santafesina.